Il tecnico dei modenesi ha allenato nel vivaio spallino: "Abbiamo perso punti per strada, che vanno recuperati». La gara speciale di Serpini: "Per noi una finale»

Quella con la Spal è una partita speciale per Cristian Serpini (nella foto), che ha allenato nel settore giovanile di via Copparo e si vuole prendere la rivincita dopo la sconfitta rimediata allo stadio Mazza nel match di andata. "La partita con la Spal è importantissima per tanti motivi, a partire dal fatto che è un derby – spiega il tecnico del Carpi presentando l’incontro dello stadio Cabassi –. L’ho preparata come una finale e ho detto ai ragazzi che servirà tanta applicazione e voglia di giocare. Non è una gara come le altre, perché per noi deve rappresentare la svolta. Abbiamo perso dei punti per strada rispetto alle prime giornate del girone di andata, che dovremo recuperare nei prossimi tre turni. Naturalmente a partire da quello coi biancazzurri. Mister Dossena lo conosco bene: predica un calcio propositivo, ha a disposizione una squadra importante con ottime individualità e la sua Spal bisogna assolutamente farla giocare poco. Del resto, avere gente come Rao, Antenucci e Spini vicino all’area è molto pericoloso. Tocca a noi tornare a giocare un calcio più offensivo e creare le palle gol che ultimamente ci stanno mancando. L’infermeria? Abbiamo fuori Tcheuna, Mandelli e Forapani, ma sono contento dei progressi di Casarini e Campagna. Nessun alibi, siamo pronti".

PRIMAVERA. Oggi alle 14,30 al centro sportivo Fabbri la Spal Primavera ospiterà il Vicenza nella prima giornata del girone di ritorno. I ragazzi di Pedriali sono sesti in classifica a -4 dai biancorossi che occupano la quarta posizione.