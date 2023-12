Il tecnico: "Sabato prossimo dobbiamo battere l’Entella: ce lo meritiamo noi e i nostri tifosi». Colucci si sforza di vedere positivo: "Buon pari, ho visto miglioramenti»

Leonardo Colucci incassa con moderata soddisfazione il punto ottenuto a Gubbio, con la consapevolezza però che sabato prossimo con la Virtus Entella bisognerà tornare a vincere. "È un pareggio che ci dà continuità e morale, perché i ragazzi nelle ultime partite stanno facendo bene – spiega il tecnico –. È logico che ci manca l’ultimo passaggio, ma l’atteggiamento e la voglia di non mollare, e di uscire da questa situazione, c’è da parte di tutti. E di questo sono particolarmente contento. Ho fatto quei tre cambi contemporaneamente perché ci eravamo abbassati troppo, e questo non va bene: avevamo dato coraggio al Gubbio e con quelle sostituzioni abbiamo rialzato il baricentro di 15 metri. Abbiamo commesso degli errori nel palleggio, ma dobbiamo ripartire da qui, con più fiducia nei nostri mezzi. Ho visto anche dei miglioramenti in fase difensiva: non dobbiamo essere frenetici, anche se a volte ci mettiamo in difficoltà da soli. La Virtus Entella? La continuità porta fiducia, e sabato prossimo dobbiamo conquistare una vittoria che meritiamo noi e i nostri tifosi. Con la loro spinta vogliamo tornare a vincere". Marco Carraro stavolta ha disputato una gara sufficiente in cabina di regia: "Sapevamo di trovare una squadra ostica, su un campo dove tutti hanno faticato – ricorda il centrocampista –. Abbiamo concesso due occasioni: non ne ricordo altre, quindi il pareggio è giusto e ci dà continuità in vista della prossima partita".