Il tecnico: "Sono a disposizione e molto motivato. La negatività è alle spalle, lo abbiamo dimostrato anche oggi non mollando». Di Carlo: "Il mio futuro? Ne parleremo presto»

Mimmo Di Carlo (nella foto) chiude il campionato come sperava. I playoff erano sfumati a 90 minuti dal traguardo, ma per come si era incanalata la stagione non rappresentavano da diversi mesi un vero e proprio obiettivo per i biancazzurri. Dopo aver messo in cassaforte la salvezza, il tecnico ciociaro è riuscito a mantenere alta la concentrazione della squadra che non ha fatto sconti al fanalino Olbia inanellando la quarta vittoria di fila.

È un undicesimo posto che suona come una beffa per una Spal costruita per disputare un torneo di vertice, ma che rappresenta un traguardo tutt’altro che banale per un allenatore che dopo essere stato esonerato ha ripreso il timone della squadra in terzultima posizione a -4 dalla zona salvezza e l’ha trascinata ad un passo dai playoff. "Il nostro ruolino di marcia parla chiaro – afferma Di Carlo –. Oggi siamo più squadra, i giocatori sono più convinti, hanno più fiducia, c’è unità di intenti, praticamente quello che ci era stato chiesto.

Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, peccato non essere arrivati ai playoff perché avremmo potuto dare fastidio a tante squadre, ma non potevamo farci nulla. Dal giorno del mio ritorno abbiamo fatto il massimo, ridando alla squadra la forza e l’entusiasmo che era mancato. Siligardi? La sua qualità non la scopriamo oggi, come quella di Dalmonte che ha finito in crescendo.

Ma abbiamo visto soprattutto una squadra che ha dimostrato quello che vale sul campo attraverso atteggiamento, gioco e gol.

Ero venuto a Ferrara per vincere, e la strada è stata tracciata. La negatività è alle spalle, e lo abbiamo dimostrato anche oggi non mollando di un centimetro. Dispiace essere arrivati ad un punto dai playoff, ma abbiamo fatto un ottimo percorso. Il mio futuro? Sono a disposizione, sono motivato: ci siederemo attorno a un tavolo e ne parleremo".

s. m.