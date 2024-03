"In vantaggio siamo arretrati troppo. Ma il pareggio andava difeso meglio"

Mimmo Di Carlo mastica amaro. Il tecnico ciociaro pregustava un pareggio che avrebbe dato continuità ai risultati della sua squadra che invece adesso deve tornare a guardarsi alle spalle. "Era una trasferta ostica contro una buona squadra che gravita in zona playoff, lo sapevamo – spiega l’allenatore della Spal –. Peccato per i gol subiti nei minuti di recupero dei due tempi che ci sono costati la sconfitta, anche se a tratti i nostri avversari hanno avuto il predominio del gioco. Nel calcio bisogna fare gol e non subirli, però è un vero peccato aver incassato quel gol prima dell’intervallo sugli sviluppi di un fallo laterale e a pochi minuti dal triplice fischio in seguito ad un rinvio del portiere. Sono state due ingenuità che hanno portato ad un incidente di percorso che può capitare: poteva andare bene a noi, invece è andata bene ai nostri avversari. La squadra però ha lottato, e anche dopo il 2-1 abbiamo avuto due occasioni per pareggiare. È chiaro che ha vinto il Pontedera, e dovevamo fare meglio nelle azioni delle reti dei nostri avversari, ma adesso bisogna resettare e ripartire in vista del prossimo match con la Carrarese".

Cosa ha avuto in più la squadra di Canzi per riuscire a spuntarla?

"Il Pontedera è una squadra giovane, che corre e ha una chiara identità di gioco: ce l’abbiamo anche noi, ma non siamo ancora al 100%. I miglioramenti ci sono, ma dobbiamo giocarci la salvezza: l’importante è che la Spal sia viva e abbia avuto anche la possibilità di vincere. Pensavamo di portare a casa l’1-1 nonostante meditassimo il colpaccio, invece abbiamo subito quel gol da un rinvio del portiere. Se col Rimini gli episodi erano girati dalla nostra parte, stavolta hanno premiato il Pontedera. Questo è l’unico rammarico: una squadra che deve salvarsi in quel momento della gara deve strappare il punto".

Come se non bastasse, Carraro e Buchel sono usciti per infortunio...

"Proprio così: Peda, Maistro e Petrovic erano casa perché non al meglio delle condizioni, e Carraro e Buchel sono usciti per infortunio: questo è il calcio, non bisogna dare alibi a nessuno. La Spal c’è: serve più attenzione, ma non molliamo di un centimetro, resettiamo subito quello che è successo e prepariamoci alla Carrarese".

Cosa serve fare conquistare punti in gare come questa?

"Si deve essere più attenti e anche più sporchi: quando si perde palla bisogna che qualcuno rimedi, ma il Pontedera non ci ha dato il tempo per farlo. Sullo 0-1 ci siamo un po’ abbassati, invece bisogna continuare a giocare. Inoltre, c’è stata troppa leggerezza da parte nostra che ci è costata un punto, ma non si deve buttare quello che abbiamo fatto fino ad oggi".

Stefano Manfredini