Karlsson ancora ai box, salterà la Lucchese. Attacco tutto sulle spalle di Antenucci

Ottar Karlsson è ancora fermo ai box. L’infortunio al polpaccio rimediato nel corso della prima giornata di campionato contro l’Ascoli costringerà il gigante islandese a guardare da fuori i propri compagni anche domani. Sembrava un problema di poco conto, risolvibile con una sola gara di stop, invece dopo aver saltato la trasferta di Perugia l’ex centravanti della Vis Pesaro resterà fuori anche contro la Lucchese. Nei primi giorni della prossima settimana sono previsti ulteriori accertamenti sulle sue condizioni, con la speranza di riuscire a recuperarlo per il match successivo sul campo del Sestri Levante. Ma al momento la piccola lesione al polpaccio di Karlsson continua a preoccupare la Spal.

Si può sempre attingere dal mercato degli svincolati (è spuntata una pista che porta al 22enne Luca Paudice, attaccante centrale che la scorsa stagione si è messo in evidenza con la maglia del Renate), ma il club biancazzurro vuole valutare con attenzione le mosse da compiere in questa fase. Così, domani e probabilmente anche nel turno successivo il peso dell’attacco della Spal sarà nuovamente sulle spalle di Mirco Antenucci, che anche un anno fa in avvio di stagione fu chiamato a fare gli straordinari in seguito agli infortuni dei suoi compagni di reparto. Il capitano quindi si prepara a guidare il tridente della squadra di Dossena contro la Lucchese, in partita destinata a pesare parecchio. Già, perché siamo solo alla terza giornata, ma la Spal è inchiodata sul -2 quindi fare bottino pieno è fondamentale.

NUMERI MAGLIA. Dopo gli ingaggi dei tre giocatori svincolati, la Spal ha comunicato ufficialmente i numeri di maglia dei 30 atleti della squadra di Dossena: portieri 1 Riccardo Melgrati, 12 Cesare Galeotti, 22 Marco Meneghetti; difensori 3 Matteo Bruscagin, 6 Alessandro Fiordaliso, 13 Vincenzo Polito, 16 Edoardo Sottini, 17 Giuseppe Iglio, 18 Jean-Claude Ntenda, 19 Daniele Mignanelli, 21 Matteo Bachini, 23 Matteo Arena, 24 Filippo Saiani, 26 Alessandro Bassoli, 28 Luca Calapai; centrocampisti 5 Theophilus Awua, 8 Omar El Kaddouri, 10 Igor Radrezza, 14 Fabio Parravicini, 20 Roberto Zammarini, 27 Alessandro Boccia, 29 Steven Nador, 90 Mory Kane; attaccanti 7 Mirco Antenucci, 9 Ottar Karlsson, 11 Emanuele Rao, 30 Umberto Camelio, 33 Ludovico D’Orazio, 77 Soufiane Bidaoui, 82 Cristian Antonciuc.

Stefano Manfredini