La Juve Stabia per il portiere ha a disposizione un diritto di riscatto fissato a circa 1,5 milioni, che potrebbe esercitare. Vita da ex, Contiliano e Thiam sono punti fermi. Tre reti per Puletto, dieci gare per Alfonso

Sono Demba Thiam e Nicolò Contiliano i giocatori ceduti in prestito dalla Spal all’inizio della stagione, che hanno sfoderato le migliori prestazioni nella prima fase di campionato. A Castellammare di Stabia il portiere senegalese ha trovato la continuità che gli era sempre mancata in biancazzurro, tanto che dopo essere stato protagonista nella promozione delle Vespe in serie B, si sta ripetendo in cadetteria. Thiam è sempre stato titolare dall’inizio di un campionato che vede la Juve Stabia al quinto posto.

Il club gialloblù ha a disposizione un diritto di riscatto fissato a circa 1,5 milioni che potrebbe esercitare. Come Demba, anche il centrocampista di Santa Maria Maddalena ha giocato dal primo minuto 20 partite su 20. Contiliano è un punto fermo della linea mediana del Carpi, dove ha anche realizzato il primo gol da professionista. Per fortuna il suo trasferimento è in prestito secco, quindi la prossima stagione tornerà a Ferrara con tanta esperienza in più. Si sta ritagliando uno spazio importante nella squadra di Serpini anche Filippo Puletto (15 presenze e tre gol), che dopo una partenza condizionata da un infortunio sta dimostrando di possedere quelle doti che si erano intraviste soprattutto in campo giovanile.

Sta disputando un buon campionato pure Alessandro Murgia, per la seconda stagione di fila in Romania con la maglia dell’Hermannstadt. Il centrocampista cresciuto nella Lazio è un punto fermo nel centrocampo del club di Sibiu, che era partito male ma si è ripreso molto bene con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate di SuperLiga. Decisamente meno positivo è il rendimento degli altri spallini in prestito.

Lorenzo Abati è di fatto il terzo portiere dell’Ascoli, mentre Philipp Breit non ha collezionato nemmeno una presenza nel Catanzaro e recentemente ha rimediato una lesione al legamento crociato che significa stagione finita con largo anticipo. Enrico Alfonso è la seconda scelta della Virtus Verona, ma ha comunque giocato 10 partite in serie C. Non sta lasciando il segno Alessandro Orfei, 16 presenze e un gol nella Clodiense, fanalino di coda nel girone A di Lega Pro. Infine, Andrea La Mantia a Catanzaro ha all’attivo un gol in otto partite in una prima fase di stagione trascorsa a lungo in infermeria.

