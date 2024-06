La novità. Presentata ieri la nuova divisa da trasferta realizzata da Macron

La Spal ha presentato ieri la divisa da trasferta per la stagione 2024/25, che mantiene i riferimenti alla tradizione rivisitandoli in chiave moderna e innovativa, con una grafica e un design pensato e distintivo. Il game kit da trasferta del club, realizzato da Macron, nasce in collaborazione con Slam Jam, entità lifestyle nata a Ferrara ed ora riconosciuta a livello globale che da oltre trent’anni crea e celebra la cultura underground e streetwear. La maglia, con collo a polo e bordi in maglieria, richiama il rigato classico della Spal, rivisitandolo nei colori nero e silver – colori di Slam Jam – e con un effetto "rumore" a fare da sfondo. Particolare è l’effetto grafico presente al centro della maglia con le righe che vanno ad invertirsi in un design optical. L’azzurro "columbia" della Spal è comunque presente grazie a dettagli nel colletto, nelle cuciture in contrasto sul fondo maglia e nella stampa sul retrocollo. Il kit è completato da pantaloncini neri con bande laterali che richiamano la grafica della maglia e righe argentate sul bordo coscia. I calzettoni sono neri con una fine riga azzurra orizzontale sotto il bordo superiore. La maglia è realizzata con tessuto Eco Everton, ottenuto al 100% dal riciclo di plastica, che crea un effetto bagnato, luminoso, luccicante ed enfatizza questo richiamo alla moda creando un forte impatto grazie ai giochi di luce.