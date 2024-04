La prevendita. Si va verso quota novemila spettatori

Quasi 4.200 biglietti venduti fino a ieri sera, ai quali vanno aggiunti gli oltre 4.500 tifosi tra abbonati e sponsor. Questo significa che sono già circa 8.700 i supporters che si sono assicurati un posto sugli spalti dello stadio Mazza in occasione dell’ultima gara casalinga contro il Pineto. Si profila quindi una grande festa a tinte biancazzurre, col gruppo Curva Ovest Ferrara che ha invitato i tifosi ad entrare nell’impianto in anticipo per allestire nel miglior modo possibile la coreografia. Il record stagionale di presenze che apparteneva alla partita col Pescara (8.500 spettatori) quindi è già stato battuto, e c’è da scommettere che alla fine saranno oltre 9mila i tifosi oggi. Per i ritardatari c’è anche la possibilità di acquistare i tagliandi presso le biglietterie dello stadio di corso Piave e di via Cassoli dalle 14,30.