La risposta dei tifosi. Settore ospiti esaurito: in 712 sulla Transpolesana

Sold out. Il settore ospiti dello stadio Sandrini di Legnago è tutto esaurito dalla mezzanotte di giovedì, tanto che chi si è messo a caccia di un biglietti nella giornata di ieri è rimasto a bocca asciutta. Proprio così, si profila un vero e proprio esodo di tifosi spallini lungo la Transpolesana, fino al comune della provincia di Verona che oggi alle 17,30 ospiterà l’incontro tra le squadre di Contini e Dossena. Saranno per la precisione 712 i supporters biancazzurri assiepati nel settore ospiti dello stadio Sandrini, dove di fatto la Spal giocherà in casa. Basti pensare che nelle prime sette gare casalinghe del campionato il Legnago Salus è stato seguito mediamente da 650 spettatori! Un dato superiore soltanto a quello del Milan Futuro che arriva a malapena a quota 500.

VIVAIO E FEMMINILE. Niente campionato per la Spal Primavera, che oggi alle 14,30 al centro sportivo Fabbri disputerà un’amichevole contro il Legnago Salus. Ecco le altre gare del settore giovanile in programma nel weekend: Cittadella Vis Modena-Spal (Juniores Nazionale, oggi alle 14,30), Spal-Caldiero (Under 17, domani alle 14), Vicenza-Spal (Under 16, domani alle 14,30), Spal-Caldiero (Under 15, domani alle 11), Rimini-Spal (Under 14, domani alle 11,30). Per quanto riguarda la serie C femminile invece domani alle 14,30 a Vigarano Mainarda l’Accademia Spal ospiterà il Riccione. Mister Rossi dovrà rinunciare sicuramente alle infortunate Loberti (distorsione alla caviglia) e Racioppo (lesione al flessore).