La risposta di Tacopina alle dichiarazioni del direttore tecnico: "Non so cosa intenda per visioni diverse». "Fusco ha avuto piena autonomia»

"In questi giorni ho letto cose sui giornali e online che probabilmente non sono state interpretate correttamente e mi sembra giusto fare chiarezza". Inizia così l’intervento di Joe Tacopina inviato ieri sera alla stampa, in merito alle dichiarazioni di sabato scorso del direttore tecnico Filippo Fusco. "Chiarezza – continua il patron spallino – per non travisare quanto affermato più volte dallo stesso Fusco nella conferenza stampa di sabato e anche in tutte quelle tenute in precedenza. Quest’anno mi sono limitato solo ad approvare le scelte tecniche e gestionali della società. In estate ho dato a Filippo totale autonomia nell’allestire la squadra, la stessa autonomia che gli ho lasciato anche nel mercato di gennaio. Chiarito questo, voglio anche dire che non so cosa intenda per “visioni diverse”. Ad inizio stagione ci siamo posti un obiettivo: mettere insieme una squadra che potesse competere ai vertici del campionato, siamo sempre stati allineati sul fatto che avremmo provato a fare di tutto per vincere anche se non fosse stato così facile. Questa è la mia visione, lo è sempre stata e sempre lo sarà".