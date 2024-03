La selezione under 21 polacca sta monitorando le sue condizioni. Peda ai box, ma resta in nazionale

Patryk Peda per ora resta in Nazionale. Lo staff medico della Polonia Under 21 continua a monitorare le condizioni del difensore della Spal, che comunque difficilmente domani scenderà in campo nella gara contro Israele. In dubbio anche il suo impiego nell’incontro successivo, in programma martedì prossimo contro la Bulgaria. Nel frattempo, oggi alle 14,45 al Mazza la squadra di Di Carlo si allenerà a porte aperte. Tifosi e appassionati potranno accedere all’impianto direttamente dai varchi dei settori di tribuna pari a partire dalle ore 14,30.

Come previsto, ieri il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Buchel e Tripaldelli che a Pontedera hanno rimediato la quinta ammonizione dall’inizio della stagione. E sabato prossimo contro la Carrarese mancherà sicuramente anche l’infortunato Carraro. Sul fronte della prevendita (al momento attiva soltanto per i tifosi della Spal), è prevista per oggi la decisione dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive in merito all’eventuale apertura del settore ospiti.