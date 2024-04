La situazione del girone. In aprile sempre di domenica. L’ultima giornata a Olbia

Si profila un aprile palpitante per la squadra di Di Carlo, che nelle ultime quattro gare di campionato giocherà curiosamente sempre di domenica. Quella che una volta era la regola, ora è diventata l’eccezione. Ma ad aprile si tornerà al passato, seppur con orari sempre diversi. Si comincia domenica prossima – 7 aprile – alle 18,30 in casa contro il Gubbio, poi il 14 aprile alle 16,15 la Spal sarà di scena a Chiavari contro la Virtus Entella. Il 21 aprile alle 16,30 i biancazzurri ospiteranno il Pineto a Ferrara, infine il 28 aprile alle 20 la squadra di Di Carlo chiuderà la regular season sul campo dell’Olbia. Come è noto, nella lotta per non retrocedere va osservata con attenzione anche la distanza dal penultimo posto in classifica. In questo momento ci sono due squadre che condividono l’ultima posizione, Fermana e Olbia a quota 25 punti, a -12 dalla Spal. I sardi però hanno una gara da recuperare, fissata per domani sera sul campo del Rimini. Una partita molto importante per gli equilibri della corsa salvezza, mentre l’altro recupero – in programma domani alle 14,30 tra Juventus Next Gen e Virtus Entella – potrebbe proiettare i liguri addirittura in zona playoff.