La Spal alza la posta: un milione per Thiam. La Juve Stabia vuole acquistare il portiere

Sono giorni di stand-by in casa Spal, se non altro perché le presentazioni dei nuovi ‘manager’ biancazzurri – il direttore generale Luca Carra e quello sportivo Paolo Danzé – tarderanno ad arrivare, e quasi certamente se ne parlerà la prossima settimana quando comincerà ufficialmente la nuova stagione sportiva. Gli appassionati spallini dovranno quindi attendere ancora un po’ di giorni per scoprire le strategie del rinnovato board dirigenziale agli ordini del presidente Tacopina, ma sotto traccia il ds Danzé si sta già muovendo in particolare per quanto riguarda le uscite.

Uno dei fronti più caldi è quello che riguarda il portiere Demba Thiam, che nell’ultima stagione ha contribuito alla promozione in Serie B della Juve Stabia, con soli 22 gol subiti in 36 presenze totali, e ben 20 clean sheet. Il profilo di Thiam, estremo difensore classe 1998, è uno dei pochi su cui la Spal può trarre beneficio dal punto di vista economico, e proprio per questo Danzé punta a portare a casa un bel gruzzoletto dalla sua cessione. Al momento la richiesta dei biancazzurri si aggirerebbe attorno al milione, cifra ritenuta troppo alta dalla stessa Juve Stabia, che vorrebbe acquistare il giocatore a titolo definitivo e lanciarlo da titolare in cadetteria dopo il prestito dell’ultima stagione.

Nei prossimi giorni si continuerà a trattare, e non è escluso che si possa arrivare ad un compromesso tra le due società per la definitiva cessione di Thiam in Campania. Per quanto riguarda i giocatori in scadenza, ed in particolare le situazioni di Valentini, Edera e Siligardi, le parole di Dossena durante la conferenza stampa della settimana scorsa sono sembrate abbastanza eloquenti: tutti e tre saranno lasciati liberi alla scadenza naturale del contratto fra pochi giorni, e le possibilità di arrivare ad un nuovo accordo paiono minime. Sul fronte extra campo, non è escluso che sul finire della prossima settimana ci sia spazio per la presentazione della campagna abbonamenti, in leggero anticipo rispetto allo scorso anno: c’è curiosità di capire come risponderà la piazza dopo i 4.309 abbonati della passata stagione, anche in virtù di un certo scetticismo che si respira attorno alle scelte della società. Raggiungere i numeri di un anno fa sembra assai difficile, ma non c’è dubbio che la piazza risponderà ancora una volta presente nonostante i dubbi sulle decisioni che hanno portato Tacopina a compiere l’ennesimo reset da quando è a capo della società biancazzurra.

Jacopo Cavallini