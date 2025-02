La speranza? I guai della Lucchese. Ma il Milan Futuro è vicinissimo

Su chi fare la corsa nelle ultime 10 giornate di regular season? A questo punto, pensare di salvarsi direttamente può sembrare irrealistico. Volando a +9 con lo scontro diretto a favore, il Campobasso è diventato irraggiungibile. Lo stesso vale per il Carpi, che ieri ha perso in casa con la Pianese ma resta a +8 e con una differenza reti decisamente migliore di quella della squadra di Baldini. Ai biancazzurri quindi non resta che aggrapparsi ai guai della Lucchese, che ha cinque lunghezze di vantaggio ma una pesante penalizzazione in arrivo. E molti addetti ai lavori prevedono che i rossoneri non riusciranno ad arrivare alla fine del campionato in queste condizioni. Per ora comunque la squadra di Gorgone non ha accusato segni di cedimento, anzi è reduce da due vittorie di fila e oggi a Sestri Levante è determinata a calare il tris. È comunque uno scontro diretto cruciale anche per i liguri, che vincendo si porterebbero a -2 dalla Spal. Un’altra partita da seguire con attenzione per i biancazzurri è quella in programma all’ora di pranzo, quando il Milan Futuro incrocerà il Pescara con l’obiettivo di fare bottino pieno e compiere il sorpasso nei confronti di Antenucci e compagni che rischiano quindi di scendere al terzultimo posto. I più ottimisti possono invece spostare la propria attenzione sullo stadio Comunale di Chiavari, dove la capolista Virtus Entella vincendo lascerebbe il Perugia a +5 sulla Spal. È il Grifo l’unica squadra sulla quale eventualmente si potrebbe provare a rimontare, ma coi biancazzurri reduci da cinque ko consecutivi è difficile fare ragionamenti di questo tipo. A proposito, non manca chi guarda con preoccupazione addirittura all’ultimo posto che significa retrocessione diretta: il Legnago Salus ha sbancato Gubbio portandosi a -5 dalla Spal. Si salvi chi può.

s.m.