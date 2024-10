La statistica. Contro gli amaranto una vittoria che manca da 23 anni

Nei 27 precedenti, la Spal l’ha spuntata nove volte contro le sette dell’Arezzo, mentre 11 volte il confronto è terminato in parità. Ma i numeri non fotografano in maniera fedele quanto siano ostici gli amaranto per la squadra della nostra città. Basti pensare che i biancazzurri non superano l’Arezzo da quasi 23 anni! Proprio così, l’ultima Spal a riuscirci fu quella guidata da mister Perinelli, che il 23 dicembre 2001 si impose in terra toscana con reti di Pellissier e Botteghi (1-2). Dopo quella gara, Arezzo e Spal si sono incrociate nove volte, con un bilancio di due vittorie per gli amaranto e ben sette pareggi. È abbastanza curioso che nemmeno nella trionfale stagione della promozione in serie B 2015-16 i biancazzurri riuscirono a battere l’Arezzo.

In quel campionato finì con un pirotecnico 3-3 in trasferta (con pareggio di Cellini al 96’) e 1-1 allo stadio Mazza in una giornata che difficilmente i tifosi spallini possono dimenticare, quella del ritorno in cadetteria. La scorsa stagione invece allo stadio Città di Arezzo gli amaranto hanno dominato in lungo e in largo, rifilando alla Spal un 3-1 che poteva anche essere molto più largo. Una serata nerissima per la squadra di Colucci, che ha perso per infortunio in un colpo solo Arena (frattura del perone), Rosafio, Maistro e Carraro. Nel girone di ritorno invece l’Arezzo è arrivato a Ferrara in un contesto completamente diverso per la Spal, rivitalizzata dalla cura Di Carlo. Eppure, Antenucci e compagni non sono riusciti ad andare oltre il pareggio a reti inviolate.

AREZZO. Mister Troise va valutando la possibilità di confermare la squadra che venerdì scorso ha sbancato Sestri Levante. Il modulo di riferimento del tecnico è il 4-3-3, con la variante del 4-2-3-1. Si può quindi ipotizzare una formazione con Trombini in porta, Lazzarini, Chiosa, Gigli e Coccia in difesa, Renzi, l’ex Mawuli (o Santoro) e Settembrini a centrocampo, Guccione, Ogunseye e Tarvernelli in attacco. Nel tridente però non è escluso l’utilizzo degli esterni Pattarello e Gaddini. Tornano a disposizione Montini e Righetti, mentre restano ai box Chierico, Damiani e Masetti.

s.m.