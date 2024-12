La statistica. Il record che nessuno invidia: 61 gare senza un rigore a favore

Un anno e sette mesi, per un totale di 61 gare ufficiali senza calci di rigore a favore. Quello della Spal è un dato che sta assumendo dimensioni clamorose, e anche se non esistono statistiche particolari al riguardo non è azzardato affermare che si tratti di un vero e proprio record, quantomeno nel nostro Paese. L’ultimo penalty concesso ai biancazzurri risale al 19 maggio 2023, nel giorno dell’ultimo turno del campionato di serie B. La squadra di Oddo – già retrocessa in serie C – si impose all’Arena Garibaldi contro il Pisa (1-2) anche grazie al calcio di rigore trasformato da Gabriele Moncini. Da quel momento i giocatori della Spal non hanno più avuto la possibilità di calciare dagli 11 metri. Non è accaduto nelle 40 partite ufficiali della scorsa stagione e nelle 21 di quella in corso: 61 gare complessive che rappresentano un caso più unico che raro nel mondo del calcio. Basti pensare che dall’inizio di questa stagione in serie A e in serie B tutte le squadre hanno avuto a disposizione almeno un calcio di rigore. Così come nel girone B di Lega Pro: tutte, a parte la Spal.

La scorsa stagione i biancazzurri avevano condiviso questo curioso primato col Pontedera, che però quest’anno ne ha già battuti quattro. Così come Gubbio, Ascoli e Ternana. La Pianese invece ne ha avuti a favore cinque, e l’Arezzo addirittura sei! Naturalmente in casa Spal tutti sperano che l’incantesimo si possa spezzare prima possibile, magari già domenica prossima nella prima gara del 2025. Peraltro, la squadra di Dossena ha a disposizione uno dei giocatori sicuramente più forti in circolazione in questo fondamentale. Dalle statistiche risulta infatti che nel corso della propria carriera Mirco Antenucci abbia realizzato la bellezza di 51 calci di rigore. Il primo in assoluto oltre 18 anni fa, nell’ottobre 2006 con la maglia del Giulianova contro il Ravenna di Luca Capecchi. In biancazzurro invece ne ha trasformati 10, quattro in serie B e sei in serie A. Il più importante dei quali il 20 maggio 2018, quando Ante7 aprì le marcature contro la Sampdoria nel giorno della salvezza nel primo campionato di serie A. Altri tempi.

s.m.