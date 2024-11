La statistica: le sue reti però non hanno ancora fruttato punti in classifica. Karlsson, segnali incoraggianti

La rete di Ottar Karlsson (nella foto) prima dell’intervallo aveva illuso la Spal di poter strappare quantomeno un risultato positivo allo stadio Liberati. Nella ripresa invece la Ternana – sfruttando anche la superiorità numerica – ha ribaltato la situazione, dilagando nel finale. Anche una settimana prima – sul campo dell’Arezzo – il centravanti islandese aveva sbloccato il risultato negli ultimi minuti del primo tempo, una rete che è servita a ben poco, considerando che dopo l’intervallo la squadra di Dossena ha subito la rimonta degli amaranto uscendo a mani vuote. In precedenza, Karlsson era andato a segno anche al debutto ufficiale della Spal in Coppa Italia serie C allo stadio di Caravaggio contro l’Atalanta Under 23.

Ebbene, anche in quell’occasione la rete dell’ex attaccante della Vis Pesaro non ha portato fortuna, coi biancazzurri eliminati in extremis in seguito a un gol sugli sviluppi di un corner (tanto per cambiare). Tre gol che non hanno prodotto effetti positivi quelli realizzati finora da Karlsson, che però sta finalmente lanciando segnali incoraggianti.