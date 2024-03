La vigilia del tecnico. "Costruiamoci la salvezza assieme ai nostri tifosi»

"Siamo la Spal, e in casa assieme al sostegno dei nostri tifosi dobbiamo costruirci la salvezza". Non usa giri di parole mister Mimmo Di Carlo per presentare la gara di oggi (ore 17.30) al ‘Mazza’ contro una Carrarese in grande spolvero e reduce da undici risultati utili consecutivi. Capace di mettere al tappeto sia la capolista Cesena che la seconda forza Torres, la formazione toscana arriva a Ferrara con l’obiettivo di blindare il terzo posto. Dal canto suo, la Spal ha assoluta necessità di tornare a muovere la classifica dopo la bruciante sconfitta di Pontedera, arrivata con due reti subite nei minuti di recupero sia nel primo che nel secondo tempo: "Da quando sono tornato in sella penso che la squadra abbia trovato continuità di prestazioni – le parole del tecnico biancazzurro –, i ragazzi hanno cambiato atteggiamento rispetto al passato e costruiscono occasioni da gol: questo per noi è un dato fondamentale. Logico che ancora soffriamo in qualche aspetto, ma se fosse il contrario non saremmo qui a giocarci la salvezza. Sappiamo che la Carrarese è una squadra con grandi qualità, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi: servirà una partita di spessore tecnico, fisico e mentale. Loro giocano con un 3-5-2 molto propositivo, i due quinti sono rapidi e veloci, e i due attaccanti fanno la differenza: se sono terzi in classifica un motivo c’è".

La sconfitta di Pontedera? "Il giorno dopo eravamo tutti arrabbiati, compreso il presidente Tacopina – spiega Di Carlo –, una squadra che si deve salvare non può permettersi disattenzioni di quel tipo. Fa parte del gioco fare degli errori, l’importante è rialzarsi e reagire: noi non abbiamo tempo per guardarci indietro, pensiamo alla partita di oggi, determinati per raccogliere punti". Gli indisponibili saranno Buchel, Tripaldelli, Carraro, Peda e Bruscagin, ma Di Carlo non intende piangersi addosso: "La formazione è fatta, i giocatori per fare bene li abbiamo, quando succedono queste cose bisogna compattarsi ancora di più e cercare di sfruttare tutte le risorse. Sono molto fiducioso, sappiamo che sarà una bella battaglia, da vincere in campo assieme alla nostra gente".

Jacopo Cavallini