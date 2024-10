La vigilia del tecnico. Dossena: "Solidi e convinti dei nostri mezzi»

Cinque sconfitte nelle ultime sei, l’impressione di avere poche soluzioni per uscire dal momento di crisi, ma la necessità impellente di fare punti. La Spal ospita oggi pomeriggio al ‘Mazza’ la matricola Pianese per mettere fine al periodo buio e ritrovare un briciolo di serenità. Mister Dossena sa bene di essere sulla graticola e di avere bisogno di un risultato positivo per stare più tranquillo: "Vedo una squadra più solida, anche ad Arezzo abbiamo avuto le nostre occasioni che non abbiamo sfruttato al meglio. C’è rammarico da parte di tutti: dopo la partita i ragazzi erano provati, ma anche convinti che se continuiamo con questo atteggiamento nel percorso intrapreso possiamo toglierci delle soddisfazioni il prima possibile. Oggi affronteremo la Pianese, stiamo preparando la partita facendo vedere tanti video tattici, confrontandoci con tutti i ragazzi per capire la loro condizione fisica e mentale. Loro sono in un buon momento di forma, essendo una squadra neopromossa hanno tanto entusiasmo; è una squadra molto dinamica, compatta, che ti colpisce sul tuo errore. Questi sono gli aspetti su cui dobbiamo lavorare sia a livello di gruppo sia singolarmente". Tornerà a disposizione El Kaddouri, ma quasi certamente partirà dalla panchina: "Ha avuto un piccolo acciacco nella rifinitura di venerdì, ma sarà a disposizione per la partita di oggi – fa sapere Dossena –. E’ chiaro che non ha i novanta minuti nelle gambe e dobbiamo anche stare attenti al suo eventuale impiego. Bassoli è recuperato e Arena sta meglio.

Melgrati ha la nostra fiducia così come ce l’hanno tutti i ragazzi, sta a me capire l’utilità di ognuno di loro: dietro di lui c’è Galeotti, che si sta allenando in maniera professionale dal primo giorno di ritiro. Sul discorso portieri voglio però dire che non vanno valutati sull’errore, è una situazione diversa, che ha molte più sfaccettature e quindi più complicata. Indipendentemente dall’ambiente che troveremo allo stadio, dobbiamo uscire dal campo dopo aver dato tutto: nelle ultime partite le prestazioni ci sono state, quello che manca è il risultato che poi è quello per cui veniamo giudicati, ma sono convinto che continuando così ne usciremo".

Ieri, nel frattempo, attraverso un comunicato la Spal ha annunciato un avvicendamento nello staff tecnico: il nuovo preparatore dei portieri è infatti Alessio Locatelli, che nelle ultime due stagioni ha allenato gli estremi difensori del Lecco e sostituirà temporaneamente Massimo Di Pasquale, sottoposto nelle ultime ore ad intervento chirurgico.

Jacopo Cavallini