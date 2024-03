La vigilia. Tifosi ospiti, manca l’ok dell’Osservatorio

L’Osservatorio sulle manifestazioni sportive non si è ancora espresso in merito alla presenza dei tifosi della Carrarese nel settore ospiti dello stadio Mazza. A 48 ore dalla partita (il fischio d’inizio è fissato per le 17,30 di sabato) quindi in base a quanto stabilito dalle autorità di pubblica sicurezza la prevendita prosegue esclusivamente per i settori curva Ovest, gradinata e tribuna, e non sarà possibile per i residenti in Toscana acquistare tagliandi nei settori riservati ai locali. Il giorno della gara poi come al solito sarà possibile acquistare il biglietto con la maggiorazione di 2 euro sul prezzo intero dei tagliandi, anche presso i botteghini dello stadio Mazza (in corso Piave dalle 15,30 alle 18,15 e in via Cassoli dalle 15,30 alle 17,30). Si ricorda inoltre che per tutta la fase di prevendita sarà possibile acquistare i biglietti sia allo Spal Store di via Mazzini che al centro Le Mura.