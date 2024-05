La vita privata. Laurea in Ingegneria e grande passione per la lettura

Non c’è solo il calcio nella vita di Matteo Arena, che dopo essersi diplomato al liceo scientifico di Bari si è iscritto alla facoltà di Ingegneria dell’Università del capoluogo pugliese riuscendo a conseguire brillantemente la laurea triennale. Ma il difensore della Spal non si è accontentato, decidendo di proseguire gli studi con l’obiettivo di ottenere la laurea magistrale in Ingegneria. "Nell’ultimo anno di superiori non ero così sicuro di poter fare del calcio una professione, quindi feci il test di ammissione alla facoltà di Ingegneria e lo superai – ricorda –. È stata dura, non lo nego, ma effettuare il percorso di studi mi ha dato tanta serenità: sapere di avere eventualmente a disposizione nella vita una sorta di piano B mi permette di vivere in maniera diversa da chi punta tutto sul calcio. E comunque studiare mi aiuta anche a tenere il cervello sempre attivo, per il pallone e per i libri. Inoltre, mi piace condurre una vita normale, restando a contatto con altri studenti".

Poi descrive la sua giornata tipo. "Se ci alleniamo il mattino, il pomeriggio lo dedico allo studio. E viceversa. Dipende dal periodo, ma due o tre ore quotidiane sui libri cerco di farle sempre. Mi capita di studiare anche in ritiro: mi piace più della PlayStation! So che non sono tanti gli atleti che seguono questa strada, ma non sono visto come un marziano. Anzi, da qualche anno la figura del calciatore-studente è stata sdoganata, e sono sempre di più quelli che pensano al proprio futuro anche fuori da questo mondo. E comunque certe competenze acquisite in campo universitario possono essere applicate anche in ambito calcistico, pure facendo Ingegneria! Da qui a fine carriera il mio obiettivo è fare il meglio possibile nei panni di calciatore, poi vedremo quello che succederà. Di sicuro prenderò la laurea magistrale: a proposito, la sessione estiva di esami incombe".

