L’allenamento a porte aperte allo stadio. Si rivedono i tre lungodegenti. Bassoli, Arena e Bertini al lavoro

Gli infortuni gravi hanno rappresentato una costante della stagione della Spal, che ha iniziato alla prima giornata con la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio di Sits e proseguito praticamente senza soluzione di continuità per tutto il campionato. Naturalmente qualcuno dei lungodegenti è già rientrato, come Siligardi, che dopo essere rimasto ai box quattro mesi e mezzo finora è sempre entrato in campo partendo dalla panchina, riuscendo comunque a fare la differenza in qualche occasione, vedi col Sestri Levanti.

Nell’allenamento effettuato ieri a porte aperte al Mazza i tifosi hanno potuto rivedere dopo tanto tempo pure Arena, Bassoli e Bertini. Va detto che hanno lavorato a parte, e che è presto per parlare di un loro ritorno in campo, ma vederli allenarsi coi compagni è senz’altro una bella notizia. Quello che ha avuto l’infortunio più serio è Arena: una frattura al perone riportata cinque mesi fa sul campo dell’Arezzo che gli ha compromesso la stagione. Bertini si è fatto male più recentemente: un mese e mezzo fa ha riportato la frattura del malleolo della caviglia e difficilmente tornerà prima del termine della stagione.

Il percorso di recupero di Bassoli invece è in fase più avanzata, però dopo una lesione meniscale del ginocchio non si possono comunque affrettare troppo i tempi.

Ma una cosa è certa: Bassoli è determinato a tornare in campo prima della fine del campionato.

PASSEGGIATA SOCIALE PER GEA. Sabato 6 aprile dalle 15,30 alle 17 all’Oasi Vallesanta di Campotto di Argenta si svolgerà la passeggiata sociale per la raccolta fondi a favore di Gea, una cagnolina ospite presso il Canile Comunale di Ferrara che a breve dovrà subire una delicata operazione chirurgica. All’iniziativa, organizzata da Spal Foundation in collaborazione con l’Associazione Tana Liberi

Tutti, potranno partecipare tutti coloro che hanno piacere di trascorrere qualche ora in compagnia immersi nella natura, con o senza il proprio amico a quattro zampe.

Alla passeggiata sociale saranno presenti anche due giocatori della Spal, che accompagneranno i partecipanti lungo il percorso, mentre gli educatori cinofili di Tana Liberi

Tutti guideranno la passeggiata, condividendo preziosi consigli sull’educazione dei propri animali.

Al termine della passeggiata inoltre sarà possibile partecipare alla merenda prevista presso l’Agriturismo Vallesanta. Sul sito ufficiale della Spal sono disponibili tutte le informazioni per partecipare all’evento.

s.m.