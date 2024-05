L’amichevole allo stadio Euganeo

È il giorno del test sul campo del Padova per la Spal, che oggi alle 16 allo stadio Euganeo affronta la squadra di Oddo a porte chiuse. Un allenamento congiunto organizzato dal club biancoscudato in vista dei playoff di serie C, nei quali il Padova deve ancora entrare in scena ma è senza dubbio tra le principali favorite. Naturalmente in casa Spal è soprattutto un’occasione per fare esperimenti e vedere all’opera alcuni giovani. Mister Di Carlo ha infatti deciso di portare con sé una serie di ragazzi della selezione Primavera, dal centrocampista classe 2006 Carbone al difensore olandese Van der Vlugt, oltre alla punta Angeletti, che ha già collezionato alcune presenze in prima squadra.

È stato convocato anche l’esterno Imputato, che aveva effettuato il ritiro con la Spal per poi essere ceduto in prestito al Mestre (che ha già finito la propria stagione agonistica) in serie D. Non saranno della partita una serie di giocatori tra i più esperti e rappresentativi della squadra di Di Carlo: da Bassoli a Dalmonte, passando per Peda, Antenucci e Siligardi. Da valutare invece Buchel.

SETTORE GIOVANILE. Ultimo impegno di campionato per la Spal Primavera, che oggi alle 15 allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro fa visita all’Udinese. Un test impegnativo contro una squadra che disputerà i playoff che i ragazzi di mister Grieco affronteranno con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e magari conservare il settimo posto in classifica, che al momento condividono col Vicenza. La Spal Under 17 di mister Pedriali invece sarà impegnata in un test amichevole contro il Venezia (oggi alle 16 in via Copparo) per prepararsi al meglio in previsione dell’andata degli ottavi di finale dei playoff di categoria. Triplo impegno amichevole con la Reggiana, per le altre squadre del settore giovanile che hanno già terminato i loro campionati. L’Under 16 si è classificata al quarto posto, a due punti dal Padova terzo in classifica, mentre l’Under 15 è arrivata quinta conquistando 49 punti.

s.m.