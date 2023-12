L’analisi del mister post partita. Colucci: "L’atteggiamento giusto. Il bicchiere adesso è mezzo pieno»

Leonardo Colucci (nella foto) applaude la sua squadra dopo la gara di Pineto, nonostante il rammarico per quel gol subito quando la Spal sembrava aver preso il sopravvento. "È il quarto pareggio consecutivo, ottenuto attraverso una prestazione buonissima – sottolinea l’allenatore –. Peccato per il gol subito quando eravamo in vantaggio e padroni del campo: non stavamo correndo pericoli. È vero che la vittoria continua a non arrivare, ma prendiamoci questa continuità di risultati positivi: manca poco per ottenere un successo. Vedo nei miei ragazzi un atteggiamento positivo: sono determinati negli allenamenti, e questo mi fa davvero ben sperare nel futuro. Dopo il gol di Rabbi ci eravamo sbloccati mentalmente: la squadra era più sciolta e manovrava meglio. Dobbiamo giocare così per 90 minuti, comandando le gare senza dimenticare però che ci sono anche gli avversari. Ma ho fiducia perché questi ragazzi danno l’anima, quindi il bicchiere è senza dubbio mezzo pieno". Adesso rimane una sola gara prima del giro di boa per provare a centrare una vittoria che manca da quasi due mesi. Sabato prossimo al Mazza con l’Olbia quindi non si potrà davvero prescindere dai tre punti: "Dobbiamo affrontare la partita nel migliore dei modi – continua il tecnico –. L’Olbia è una buona squadra, ma giocheremo davanti ai nostri tifosi e sarebbe bello conquistare una vittoria: lo merita la gente, la squadra, la dirigenza e il presidente".