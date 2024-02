L’analisi del tecnico. Di Carlo: "Troppa frenesia con l’uomo in più. Dovevamo sfruttare di più le fasce laterali»

Non è riuscita la Spal a conquistare la vittoria contro l’Arezzo, pure in superiorità numerica a lungo. "Penso che la partita sia stata in più fasi – commenta di Carlo nel dopo gara –. Hanno iniziato molto bene loro tecnicamente, noi siamo stati bravi a chiudere gli spazi, siamo cresciuti un po’ alla volta come gioco, come situazioni di aggressività, non siamo riusciti a fare gol nel primo tempo, nel quale abbiamo avuto due grandi occasioni. Eravamo però in partita. Nel secondo tempo è capitata l’espulsione, nel momento in cui avresti dovuto accelerare c’è stata invece molta più frenesia e meno lucidità e questo è qualcosa che dobbiamo migliorare. Dobbiamo fare molto meglio di quanto abbiamo fatto. In undici contro dieci, con loro che si chiudevano, dovevamo giocare sui laterali. La frenesia però a volte ti porta a questo, a fare errori che non si dovrebbero fare". "Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra – continua il tecnico –, non mi è piaciuta la frenesia di quei trenta minuti del secondo tempo. Oggi non siamo stati bravi a portare i dettagli dalla nostra parte".

Beatrice Bergamini