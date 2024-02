Lascia Ferrara a titolo definitivo Simonetta, approdato a Cagliari. Ufficiale la firma di Petrovic. Parravicini al Genoa, torna Nador

Come previsto, la Spal ha perfezionato l’ingaggio di Tomi Petrovic in prestito con diritto di riscatto dal Trento. Dopo Massimo Zilli quindi arriva in biancazzurro un altro centravanti di peso regalando a mister Colucci soluzioni offensive che finora non aveva avuto.

Si tratta di un attaccante croato classe 1999 sbocciato negli ultimi 12 mesi nel Trento, con cui ha realizzato 11 reti in campionato (serie C, girone A) distribuite tra la seconda parte della stagione 2022-23 e la prima parte di quella in corso. Ma la Spal non ha cambiato volto soltanto nella batteria delle punte, che escludendo Fabio Maistro è composta da ben 10 giocatori per tre posti.

In linea mediana è arrivato Marcel Buchel (era svincolato) e se n’è andato Fabio Parravicini (classe 2005), in prestito al Genoa. Il suo posto sarà preso da Steven Nador (classe 2002), gigante di origine togolese rientrato dal prestito all’Ancona. Lascia invece Ferrara a titolo definitivo Jacopo Simonetta (classe 2006), per il quale la Spal dovrebbe aver strappato dal Cagliari l’inserimento di una clausola che le garantisce una percentuale sulla futura rivendita. In difesa il volto nuovo è Luca Ghiringhelli (classe 1992), chiamato a fornire solidità ed esperienza sulle fasce laterali.

A gennaio è arrivato in biancazzurro anche un portiere, ma non è l’innesto che forse si aspettavano i tifosi.

La società di via Copparo ha provato a pescare un estremo difensore di spessore (sono spuntate le piste che portavano ad Antonio Donnarumma e Jacopo Furlan), ma alla fine le prime scelte si sono rivelate impossibili da raggiungere e la dirigenza ha preferito riportare a casa Cesare Galeotti puntando su di lui assieme ad Enrico Alfonso. Mattia Del Favero è rimasto, e prevedibilmente sarà il terzo portiere. È stato un mercato con luci ed ombre: basterà per conservare la categoria?

