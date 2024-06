Le date della Lega Pro. Coppa Italia al via l’11 agosto. Il campionato da domenica 25

La nuova stagione di serie C comincia a prendere forma. La Lega Pro ieri ha infatti comunicato le date ufficiali del campionato e della Coppa Italia di categoria, in funzione delle quali le società moduleranno la preparazione estiva e non solo. Ma vediamo nel dettaglio quando si comincerà a fare sul serio. Un anno fa il caos a colpi di ricorsi che aveva coinvolto diverse società di serie B e C – a partire da Lecco e Perugia – aveva costretto le due leghe a modificare calendario e date di partenza dei campionati. Per esempio, in serie C si era deciso di posticipare l’inizio del campionato e addirittura rinviare di due mesi la partenza della Coppa Italia di categoria, i cui primi turni generalmente si disputano ad agosto. Quest’anno – incrociando le dita – tutto dovrebbe tornare nella norma, quindi coi turni preliminari di Coppa Italia serie C a metà agosto e nell’ultimo weekend dello stesso mese la prima giornata di campionato che la scorsa stagione si era disputata il 2 settembre.

La Coppa Italia serie C quest’anno scatterà domenica 11 agosto (primo turno eliminatorio) e proseguirà domenica 18 agosto (secondo turno eliminatorio). Ai tifosi però interessa soprattutto la partenza del campionato, con la prima giornata fissata per domenica 25 agosto. L’ultima giornata di andata si giocherà tra sabato 21 e domenica 22 dicembre, poi tutti in vacanza fino al primo weekend di gennaio. Il girone di ritorno quindi dovrebbe iniziare tra sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025, con le squadre che per un mese dovranno fare i conti con le porte girevoli del mercato di riparazione. L’ultima giornata è prevista per domenica 27 aprile, come al solito in tempo utile per poi procedere con la maratona dei playoff di serie C. La Lega Pro ha fissato tre turni infrasettimanali nel corso della stagione, che però non sono ancora stati determinati. Come sempre poi alle squadre che hanno in organico giocatori convocati nelle rispettive nazionali verrà concessa la possibilità di rinviare le partite in corrispondenza degli incontri internazionali. La scorsa stagione per esempio il derby tra Cesena e Spal in programma alla seconda giornata di campionato allo stadio Manuzzi fu posticipato di qualche settimana in seguito alla convocazione di alcuni atleti biancazzurri – nella fattispecie Parravicini, Rao e Peda – nelle rispettive nazionali.

