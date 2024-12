Le pagelle. Bassoli perde l’uomo sul gol, Rao è in debito di ossigeno

GALEOTTI 6. Perde il mezzo punto in più che avrebbero meritato, perché sul gol non domina uscendo la sua area piccola, e per i rinvii di piede poco felici: ma tra i pali fa bene. Deve crescere in padronanza del suo rettangolino.

BRUSCAGIN 6. Fino al 95’ è tra i più bravi, poi lascia Tommasini a Bassoli che… non c’è, si fa attrarre dal pallone, ed è 1-1. Quando Arena esce, è lui il regista difensivo e lo fa bene.

ARENA 7. Sfiora il gol su corner e poi lo segna, e fanno 3. Bene anche dietro, ma per non perderlo ancora Dossena gli deve risparmiare la ripresa.

BASSOLI 5. Si perde Tommasini sul gol. Errore importante, e anche abbastanza inedito per lui.

CALAPAI 5,5. D’Ursi lo fa sudare parecchio.

D’ORAZIO 6. Corre come un matto e serve ad Arena due occasioni su corner. Conosce il sacrificio. Nella serata, il meno peggio tra i centrocampisti.

BUCHEL 5,5. Svolge regia quasi esclusivamente difensiva, assolvendo bene il compito di interdizione e molto meno quello di rilancio. Un po’ di sufficienza nell’atteggiamento.

ZAMMARINI 5. Corre fino a inciuchirsi, ma sbaglia tanto. Gran generosità, però la qualità rimane modesta.

MIGNANELLI 6. La Spal passa subito e lui limita le incursioni. Fa benino il compitino.

ANTENUCCI 5,5. Commovente per come gioca, sempre costretto all’indietro, purtroppo solo all’indietro. Salva di testa su corner una situazione difficile al 45’ e nella ripresa replica due volte. Ma dalla cintola in su la Spal non c’è.

RAO 5. Conferma di essere in debito. Al pari di Antenucci, ha fatto a lungo straordinari e non ne ha più. Corre a vuoto e avrebbe bisogno di rifiatare.

POLITO 6. Alla fine, per la terza di fila fa la sua parte. L’emergenza lo ha reso arruolabile come centrale.

TAROLLI 6. Debutto senza paura. Fa il mediano "cagnaccio" e lo fa bene rincorrendo tutti.

RADREZZA 6. Un buon recupero difensivo.

CONTE’ 5,5. Un po’ passivo, sta là e non aiuta a rincorrere.

DOSSENA 5. I limiti della squadra sono noti, e lui fatica a correggerli. La sosta lo aiuterà. Il mercato dovrà assolutamente aiutarlo.

BURLANDO 6,5. Buona direzione. Tra i migliori dell’anno.

Mauro Malaguti