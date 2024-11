Le pagelle. Bel debutto di Galeotti, gran partita per Mignanelli

GALEOTTI 6,5. Sul gol del Pineto valuta male la traiettoria del cross, è vero. Ma prima e dopo cava quattro parate decisive, e tre almeno sono di lusso. Era al debutto stagionale.

CALAPAI 6. E’ lì dalle parti di Nebuloso sul gol subìto, e non marca. Però la spinta è notevole, e per 90’, anche se il cross non è sempre pulito.

NADOR 6. Prestazione solida anche nella difesa a 4. Prende il solito rischio enorme nel finale, ma i compagni lo salvano.

BASSOLI 6,5. Solita partita eccellente, con due salvataggi importanti e una marcatura attenta. E’ lui a svettare in torre per il gol di Bidaoui.

MIGNANELLI 7. Gran partita, insieme a Rao crea mille problemi al Pineto anche se i gol nascono dall’altro fronte. Sul 3-1 annullato, è molto dubbio che sul suo cross la palla sia uscita.

D’ORAZIO 7. La sua migliore di stagione. Fluttuando tra fascia e interno campo fa bene sul serio, oltre a entrare nell’azione di entrambi i gol. Il pezzo che lo racconta è una diagonale difensiva di… 60 metri a recuperare un proprio errore. Corre più di tutti, anche quando sbaglia. Per impegno è un numero 1.

BUCHEL 6. Regia sobria, essenziale e nel complesso positiva. Era diffidato e il giallo lo toglie a Dossena per Legnago: fortuna che nel suo ruolo c’è Radrezza. ZAMMARINI 6. Lavoro oscuro, ma tanto. Di testa manca l’1-1 a fine primo tempo. Prezioso nella gestione finale.

BIDAOUI 5. Si sblocca (e replica col pallone nel sette invalidato), ma è la sola bella notizia. Sbaglia molto e arriva spesso in ritardo, in più regala al Pineto il 10 contro 10 in modo assurdo. Chissà che la rete non gli dia fiducia.

ANTENUCCI 7. Inventa il gol vincente con giravolta personale, e la rete è tutta sua: sono 5. Bene anche prima nelle sponde e nel ripulire palloni.

RAO 6,5. Parte dalla fascia sinistra e punge con Mignanelli.

CAMELIO ng. Dà una mano.

EL KADDOURI ng. Nel finale aiuta a rallentare il gioco e congelare palla.

POLITO ng. Porta lontano l’ultimo pallone.

DOSSENA 6. Torna a 4-3-3 costretto dagli uomini contati, e funziona. Una sola osservazione: in 11 contro 10 non poteva sostituire gli ammoniti?

ALDI 4. Rossi a metà, rigori non dati: scontenta tutti, in coppia col collaboratore sotto la tribuna.

Mauro Malaguti