Le pagelle. Bruscagin e Melgrati, errori che stanno costando caro

MELGRATI 4. Para fino al 72’, quando su un colpo di testa di Curcio inspiegabilmente rinuncia, calcolando forse male la traiettoria. E’ molto chiaro che la Spal ha energie psicofisiche solo finché resta sull’1-0. Sta costando troppi gol. Va sostituito. BRUSCAGIN 4. Come contro la Pianese, costa carissimo alla Spal. Su Cianci Diop estrae un cartellino molto dubbio, ma a 35 anni con un giallo a carico si deve sapere quando attaccare e quando accompagnare.

NADOR 6. Gioca bene come le altre volte, e finalmente non caccia l’errore che costa il gol.

BASSOLI 5. Non esce su Cianci pensando che scarichi a destra invece di tirare per il 3-1. Ma ormai la Spal era sotto.

CALAPAI 5,5. Si batte finché ne ha, tra i meno peggio anche se è sempre un po’ sporco nel gioco.

ZAMMARINI 5. Su terzo e quarto gol chiude tardi o male.

RADREZZA 5,5. Nel primo tempo si sforza di mettere ordine, ma lascia dopo un’ora.

AWUA ng. Riconquista palla e si rompe di nuovo.

MIGNANELLI 5,5. Suo l’assist per Karlsson, sue le principali proiezioni in avanti. Nel finale dietro non c’è, ma non ha un ricambio e deve sempre farsi 90’. Lo si può capire.

KARLSSON 6. Combina poco, ma trova come ad Arezzo il gol che illude. Lotta e corre come può.

BIDAOUI 5,5. Un filo meglio che negli spezzoncini precedenti, ma poi si rompe. Lui come El Kaddouri, avanti negli anni e fermi da mesi, sono la prova tangibile delle enormi mancanze societarie.

BUCHEL 5. Entra a freddo per Awua e qualcosa prova a combinare, ma non è mezz’ala.

POLITO 5. Mah…

ANTENUCCI 6. Ripulisce palloni e impegna anche Vannucchi. Lui c’è.

RAO 6. Anche lui. Quando entra vivacizza ed è il solo a dar la sensazione di poter fare male. DIOP 4,5. Espelle perché richiamato da un collaboratore più lontano di lui. Bruscagin prende la palla. Errato il giallo a Calapai. DOSSENA 4. Si rompono tutti i giocatori, e qualcosa non funziona. Ha l’attenuante delle gaffes di fine mercato, ma gli altri li hanno scelti lui e Casella e da Spal c’è poca roba lì dentro. Torna in media di 2 gol al passivo per partita.

Mauro Malaguti