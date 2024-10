Le pagelle. Buchel cala paurosamente, Karlsson non ne piglia una

Sarebbe spazio di pagelle, ma non si può sorvolare sulla pessima interpretazione di secondo tempo da parte della Spal, alla fine più rilevante dei giudizi individuali. Fino al 45’ i biancazzurri avevano meritato sfruttando bene la superiorità numerica fino al vantaggio. Poi nella ripresa la squadra ha avuto paura di vincere e ha del tutto rinunciato a provare a chiudere il match. Ha lasciato palleggiare il Rimini in 10 sino alla propria area, quando ha avuto palla a sua volta l’ha girata solo all’indietro per perdere tempo portandosi i romagnoli in casa. I tre punti sono d’oro, ma rimediata un po’ la classifica, Dossena deve spiegare chiaro che quella ripresa è stato il perfetto manuale per gettare alle ortiche una vittoria.

MELGRATI 6. Poco impegnato. CALAPAI 6. Al netto di un paio di virgole, un buon rientro.

ARENA 6. Fa la sua parte.

BASSOLI 5,5. Bene sino al 91’, quando si fa anticipare da Parigi che sfiora l’1-1.

MIGNANELLI 5,5. Non il solito, nel finale manda in porta il Rimini.

AWUA 6,5. Protagonista dopo la sfortunata autorete di domenica con un bel gol.

BUCHEL 5,5. Primo tempo di regia non esaltante ma positiva, con tre tiri ribattuti sul nascere. Poi calo pauroso, andava sostituito prima.

ZAMMARINI 6. Combatte e gioca lineare.

D’ORAZIO 6,5. Il solo a interpretare la ripresa come si doveva fare, correndo come un pazzo e aggredendo tutti. Merita il perdono per quel fallo laterale con cui ha spedito in porta Cernigoj.

KARLSSON 5. La lunga pausa da infortunio lo ha appesantito e rallentato. Non ne piglia una nel senso letterale della parola. RAO 5,5. Meno brillante del solito, al netto di un paio di spunti positivi nel primo tempo.

ANTENUCCI 6. Subentra a Karlsson a Spal rattrappita e mai viene servito decentemente.

NADOR 5. Retropassaggio pericoloso per Melgrati, fallo sul limite della sua area: fa danni.

POLITO 5,5. In discreto affanno.

KANE 5,5. Non riconquista mai un pallone.

BIDAUOI 5,5. Non si vede proprio.

DOSSENA 6. Risultato importantissimo, ma ora la Spal deve rimettersi a giocare come nel secondo tempo non ha fatto.

MIRABELLA 6. Non arbitra male, anche se estrae 10 gialli e 2 rossi. Il gol lo annulla la sua collaboratrice Veronica.

Mauro Malaguti