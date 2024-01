Le pagelle: Carraro (peccato per l’ammonizione e la squalifica) e Peda i più positivi. A Tripaldelli manca sempre qualcosa. Del Favero e Bruscagin, errori clamorosi. Zilli entra tardi

DEL FAVERO 5. Il caso gli restituisce una chance, che per un po’ sfrutta bene salvando una volta per tempo sempre su Sylla. Ma sul corner del terzo gol è totalmente colpevole. E qui chiuderà la sua avventura a Ferrara.

BRUSCAGIN 5. Leggerezza clamorosa regalare a Lisi la palla che poi torna a Lisi e provoca l’1-1. Gioca all’ultimo perché Fiordaliso accusa un fastidio muscolare in allenamento, e fin lì se l’era anche cavata.

PEDA 6,5. Ancora una buona partita, col gol del vantaggio ed eccellenti chiusure dietro. Da verificare solo se non abbia sbagliato anche lui sul gol del 2-1.

BASSOLI 6. Anche lui non male dietro. Esce per un problema alla spalla e bisogna sperare sia nulla di grave.

TRIPALDELLI 5. Qualcosa gli manca sempre. Stringe troppo su Sylla lasciando libero Paz, e non è il primo errore così.

COLLODEL 6. Corre come un pazzo e alimenta il centrocampo dando un buon aiuto. Altra storia quando deve fare gioco, ha piedi molto così.

CARRARO 6,5. Il migliore della Spal, non si fa condizionare nemmeno da un giallo ingiusto (non c’era neppure fallo) e dirige il traffico molto bene. Da quando la Spal ha trovato le misure e accorciato le distanze tra i reparti, sembra un altro giocatore.

CONTILIANO 5,5. Buon primo tempo, anche se palla tra i piedi non si distingue per inventiva sopraffina. Cala nella ripresa. EDERA 5,5. Fa pochino. Buone intenzioni, qualche bella palla a seguire, ma non va mai dentro per incidere, se non con un tiro debole.

ANTENUCCI 5. Non è da lui mangiarsi gol come il possibile 2-0 che era andato a conquistarsi, anche con caparbietà. Però è successo. Torna seconda punta quando entra Zilli, ma ormai è tardi.

MAISTRO 6. Fa discreta regìa offensiva partendo da sinistra per un’oretta almeno. Lo si vorrebbe più determinante, ma sembra aver rinunciato al tiro in porta.

ZILLI 6. Prende subito due falli che sarebbero stati utili prima. Poteva essere il Sylla della Spal, un errore rinunciarvi.

BUCHEL 6. Fa quel che può entrando sull’1-2.

RAO 6. Ci prova.

DALMONTE ng. Rivede il campo.

VALENTINI ng. Rileva Bassoli infortunato.

COLUCCI 5. Errorissimo non aver messo Zilli a scopo difensivo prima che i buoi uscissero dalla stalla: la palla tornava sempre indietro e il Perugia premeva di continuo. Però anche al "Curi" la Spal è parsa tonica e squadra fino al Lisi-show.

Ora dovrà dimostrare coraggio.

GASPEROTTI 5. Direzione con parecchi errori, su tutti il giallo che impedirà a Carraro diffidato di affrontare la Juve.

Mauro Malaguti