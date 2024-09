Le pagelle. Che bel terzino Mignanelli, Rao è un talento cristallino

MELGRATI 6. Eccellente tra i pali e nell’ultima, definitiva uscita al 95’. Serataccia con i piedi, però, con tre regaloni al Carpi. BRUSCAGIN 6,5. Ottima gara, davvero. E’ sempre al pezzo, salva in corner su un pericolo in avvio di ripresa e anche nel primo tempo si disimpegna al meglio.

ARENA 6. A pallonate spazza più volte lontano nell’assedio finale del Carpi. Ma in mezzo alla sua area, colpisce assai che sia su piazzati che su azione manovrata, la Spal non svetti mai nonostante i suoi lunghi.

SOTTINI 6. Nè più né meno, stesso discorso.

MIGNANELLI 7,5. Che bel terzino! Da anni non si vedeva uno così. Fa assist sul primo gol, mette cross belli a getto continuo e si propone sempre. Determinante.

ZAMMARINI 6. Lavoro oscuro ma continuo, anche se si vede poco.

RADREZZA 5,5. In netta ripresa sul piano atletico ma ancora impreciso in impostazione e poco attento davanti alla difesa, dove non esce su Cortesi che fa 2-1. EL KADDOURI 5,5. Ancora è un po’ pesante e in cerca di condizione. Fa il suo ma si divora il gol dell’1-0 in maniera non da lui e in difesa perde lo stacco concedendo un’occasione a un piccoletto.

D’ORAZIO 6,5. Buona gara, è in ascesa. Su Cortesi piglia un rischio di rigore, ma gioca bene. ANTENUCCI 7,5. Immarcescibile, a 40 anni si prende l’attacco della Spal e infila il quarto gol personale sul cross di Mignanelli spaccando la partita, e di testa, dove ci aveva provato poco prima. Bene anche nel cucire il gioco e in rifinitura.

RAO 7,5. Gol capolavoro, in pieno stile Yildiz… Tunnel, belle giocate, catena con Mignanelli travolgente, ed è un 2006. Sarà il prossimo uomo mercato. KARLSSON 6. Dopo un’ora rileva Antenucci e lavora sodo in esclusiva fase difensiva.

AWUA 6. Filtra meglio di Radrezza davanti alla sua area.

BIDAOUI 6. Gioca 30’ per Rao alzando sia minutaggio che pericolosità.

POLITO 5. Regala al Carpi il 2-2 che Stanzani spreca.

BUCHEL ng. Dà una mano.

DOSSENA 6,5. La sua Spal gioca e diverte, però in difesa balla ancora troppo.

ARBITRO 6. Su tre rigori richiesti, l’unico dubbio è nell’area della Spal, per il contatto tra D’Orazio e Cortesi.

Mauro Malaguti