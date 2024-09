Le pagelle. Da Bidaoui mai un’iniziativa, D’Orazio si divora gol clamorosi

MELGRATI 5. A lungo inoperoso, sui due gol può non avere colpe clamorose ma fa poco per evitarli. La rasoiata di Hodzic è precisa ma non potente, e Traore segna in area piccola.

BRUSCAGIN 5. Era stato il più tonico nella corsa tra quelli in campo anche lunedì scorso, pur con errori di lucidità. Ma sulla rete della sconfitta lo sbaglio più grave è il suo su Traore.

ARENA 6. Aveva giocato bene e anche trovato il secondo gol stagionale con un doppio tap-in, prima di testa in tuffo e poi di piede. Sul gol perde l’attimo.

BASSOLI 6. Rispolverato e sempre affidabile. I difensori centrali sono stati i meno peggiori, il che dice tutto. Dossena lo utilizza poco perchè lo reputa poco incline a uscire, ma in area sa il fatto suo.

MIGNANELLI 5,5. Sembra accusare la stanchezza per le mille volate col Carpi: sale poco, sta sulle sue e sul gol decisivo salta a vuoto.

AWUA 5. Di solito è un indiavolato nella corsa, ma se rientra da un infortunio con questa gamba diesel perde efficacia.

BUCHEL 6. Non carbura subito, ma dal 15’ entra in partita e si fa sentire. Sua la cannonata, unico tiro nello specchio della Spal, su cui Arena pareggia.

EL KADDOURI ng. Si infortuna al 13’.

D’ORAZIO 3. Non ci si possono divorare due gol così. Nemmeno in serie C. Non si può.

KARLSSON 5. Vince tutti i duelli aerei ma non inquadra mai la porta. E dopo un mese di stop è fisicamente un po’ spento.

BIDAOUI 4. Balla su una sola mattonella e al più scarica indietro. Mai un’iniziativa. Da ricostruire.

RAO 6. Entra al 46’. Qualche spunto, un potenziale assist sprecato da D’Orazio. Dà vivacità.

ZAMMARINI 5. Rileva El Kaddouri. Ci si aspettava più personalità, fin qui ha offerto prove un po’ anonime.

ANTENUCCI 5,5. Può far poco quando entra.

RADREZZA 5,5. Si vede solo sul gol del 2-1.

NADOR 5,5. Non aggiunge.

VOGLIACCO 6,5. La Spal reclama un mani in area nel finale. Se non c’è, bravo. Altrimenti se l’è perso e un punto in meno.

DOSSENA 5. Non che possa far tanto se le forze alternative oggi sono queste: cerca di amministrare le energie con quel che ha. Ma se non sistema quella difesa bucherellona ne perderà tante.

Mauro Malaguti