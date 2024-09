Le pagelle. Difesa da 4. Radrezza è un disastro, D’Orazio si mangia 2 gol

MELGRATI 5. Non ha colpe clamorose sui gol ma fa poco per evitarli e anche di piede è in serata scentrata.

CALAPAI 4,5. Esordio infelice. Sul primo gol non raddoppia D’Orazio, sul terzo si fa bruciare da Antoni.

ARENA 4,5. Sul primo gol si fa battere da Costantino. Altre difficoltà assortite.

SOTTINI 4. Si addormenta su secondo e terzo gol e appare legnoso in ogni situazione. Se è questo, meglio Bassoli.

MIGNANELLI 6. Ha gamba, voglia e piede abbastanza educato anche se in un paio di situazioni si fa saltare alle spalle. Lui c’è.

NADOR 4,5. Male, con tante perse che la Lucchese trasforma in ripartenze. Al suo attivo solo un gran lancio iniziale e il tocco per l’1-3 di Antenucci.

RADREZZA 4. Saltato alle spalle di continuo: con lui in regia la Spal non può giocare così. Sullo 0-2 avanza trequartista a 4-2-3-1 ma combina poco.

ZAMMARINI 5. Primo tempo difficile per tutti i centrocampisti. Almeno lui alla distanza cresce.

D’ORAZIO 4,5. Si mangia due gol enormi. Quella fascia non è la sua, e qualche dubbio può sorgere anche sull’altra.

ANTENUCCI 7,5. Gran partita, con due gol trascina la Spal e stavolta riesce a fare anche il 9 con il colpo di testa in rete e qualche sponda. Celebra bene il compleanno.

RAO 5. Gran voglia, poco costrutto: quasi solo l’irruzione di testa che porta al gol di Antenucci.

BASSOLI 6. Rileva Arena e fa la sua parte.

EL KADDOURI 6. Entra al 52’ e si mette subito al centro del gioco in trequarti. Ha fisico, è giocatore con colpi, deve crescere di condizione.

BIDAOUI 6. Prova a dare una mano.

KANE ng.

NTENDA ng.

DOSSENA 5. Deve prendere atto che in questa fase la Spal non regge il 4-3-3. Come nelle prime due la squadra spalanca praterie davanti alla difese e prende una imbarcata.

GIGLIOTTI 5,5. Nel recupero non si gioca, indulgente con Palmisano.

Mauro Malaguti