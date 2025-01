Le pagelle. El Kaddouri, è un rosso pesante. Buon impatto per Haoudi

GALEOTTI 6,5. Ritarda la capitolazione con buoni interventi, e sul gol nulla può. Peccato che coi piedi sbagli tanto, regalando nel finale possibilità d’assalto al Perugia. Bene, comunque.

CALAPAI 6. Generoso, corre e la sufficienza se la merita.

ARENA 6,5. Il migliore e più puntuale del pacchetto arretrato che nella ripresa è molto sollecitato.

BASSOLI 5,5. Subito consegna con un retropassaggio incauto una chance al Grifo. Poi alterna buone chiusure a indecisioni.

MIGNANELLI 6,5. Attento sia in fase difensiva che nel sostenere le avanzate. Matos se la spassa pochino.

ZAMMARINI 6. Croce e delizia sugli episodi decisivi: dimentica Di Maggio sul gol ospite, reattivo nell’assist ad Antenucci.

EL KADDOURI 4,5. Secondo rosso in pochissime gare. Due falli da giallo, perché arriva dopo in modo pesante. Con la sua esperienza doveva sapere come trattenersi. Non ha oggi la corsa per arrivare prima.

D’ORAZIO 6. Si spende molto, e parecchio anche a vuoto. Ma indubbiamente ce ne mette.

BIDAOUI 5. Attaccare, non attacca. Difendere, difende poco e fallosamente. In compenso un cartellino giallo è matematico. Sostituito all’intervallo.

ANTENUCCI 6,5. Lui è così: stava faticando assai tra i due massicci centrali ospiti, ma appena ha avuto un pallone ha risolto la partita.

RAO 5. Stavolta aveva riposato e ritrovava anche il ruolo iniziale. Però è andato ancora ben lontano dal suo standard. Ha 18 anni ed è l’ultimo dei colpevoli.

NADOR 5,5. Il cambio è logico: in dieci serve un regista che difenda. Ma entra in partita male, salendo un po’ solo nel finale.

HAOUDI 6. Gioca nel finale e convince: ha tecnica e fisico, e trova subito una apertura felice a smarcare Mignanelli. La Spal sale di tono dopo il gol di Di Maggio e il suo ingresso, anche perché deve rimontare.

CECCHINATO ng. L’esterno 2007 debutta in C all’88’ costringendo il Perugia in corner.

DOSSENA 5,5. Ci riprova, col 4-3-3 che già a inizio stagione regalava grandi spazi agli avversari. La risposta è ancora non positiva: la Spal così fatica, non crea di più ma in compenso corre più pericoli. Paradossalmente è più solido il 4-3-2 forzato in 10.

MACCARINI 5. Ogni fallo è un giallo: troppo severo. Ma quando El Kaddouri rimedia il secondo lo si era già ben capito e si doveva evitare il pericolo.

Mauro Malaguti