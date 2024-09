Le pagelle. Errori in serie di Radrezza, Ntenda a destra fa una figuraccia

MELGRATI 5. Tra i pali è bravo, ma ha l’uscita difficile. Sul primo gol fa un passo avanti e poi torna indietro. La deviazione di Awua, certo, è imprevista.

BRUSCAGIN 5. Alla terza partita di fila in sei giorni a 35 anni, non si può esagerare nel tirargli la croce addosso. Sbaglia tante cose e il fallo che genera la punizione dello 0-1 si poteva forse evitare.

ARENA 5,5. Se non altro è il più combattivo e l’ultimo ad arrendersi, uscendo col naso spaccato. Ma anche lui fatica tanto. SOTTINI 4,5. Si continua a non capire il bando a Bassoli per questo gigante finora non troppo convincente. Il fallo da espulsione è bello trucido e gli costa rosso diretto.

MIGNANELLI 5,5. Sempre tra i pochi a salvarsi, sente meno di altri la stanchezza. Però sulla partenza di Bariti per il 2-0 non c’è.

AWUA 5,5. Gli capita di fare un autogol pesante, ma fino a lì era stato il migliore recuperando tanti palloni. Dovendo poi recuperare, Dossena lo sostituisce con Karlsson.

RADREZZA 5. Inizia con un regalo davanti alla difesa, poi commette altri errori e nell’intervallo resta negli spogliatoi.

ZAMMARINI 5. Solita prestazione anonima.

D’ORAZIO 5. Trapesta la fascia destra con alterne vicende ma senza smalto. Un bel cross nel primo tempo, ma anche diversi sbagli tecnici.

ANTENUCCI 5. Solo in mezzo a tre difensori tosti combina poco. Una sponda iniziale per Rao e stop.

RAO 5,5. Diversi errori tecnici nel controllo, insoliti per un giocatore che vive di tecnica in velocità. E’ il meno abituato a tre gare in pochi giorni.

BUCHEL 5. Stesso rendimento di Radrezza, che rileva.

BIDAOUI 5. Una sgasata di 40 metri e punto. Reclama un rigore.

KARLSSON 5. Combina niente. NTENDA 4,5. Dossena lo espone a una figuraccia piazzandolo a destra, lui tutto mancino. Buchi in quantità e un corner regalato in modo incredibile.

POLITO ng. Colpisce che la fiducia del tecnico in lui sia tale da preferirgli Ntenda sul piede sbagliato.

DOSSENA 5. Altri due gol sul groppone, con l’attenuante dell’autorete, ma con la responsabilità di una squadra che ne becca di continuo. Si ostina nel suo gioco, ma qualche domanda se la dovrebbe fare.

Mauro Malaguti