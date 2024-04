Le pagelle. Galeotti prezioso con due interventi, Dalmonte decisivo

GALEOTTI 6,5. Una parata per tempo, ad alzare in corner un tentativo di autogol e un tiro da fuori di Rosaia.

GHIRINGHELLI 6,5. Prima terzino e poi esterno di centrocampo a 3-4-3, sigla col gol una bella serata.

VALENTINI 6,5. La solita partita magistrale nel cuore dell’area, dove alza il muro e fa eccellente regia.

FIORDALISO 6,5. Non è da meno. Da difensore centrale sta giocando molto meglio che da terzino.

TRIPALDELLI 6. Nel primo tempo tenta qualche sortita, e sul 2-0 rimane più sulle sue come è giusto. Positivo, comunque. DALMONTE 7,5. E’ lui a scardinare il Gubbio con due assist preziosi. Sul secondo palla di qua e lui di là dentro l’area, sul primo imbeccata in verticale perfetta. Fa gran lavoro sulla fascia e quando avanza fa sempre male. Ora si capisce quanto sia mancato per tre mesi.

BUCHEL 5,5. Saltato sul ritmo dal fitto palleggio del Gubbio, fatica tantissimo a impostare e far valere la sua qualità. Salva in parte la prestazione con la buona fase difensiva.

NADOR 6. Non è il Pogba della prima partita, ma si fa valere sul fisico e in recupero palla. Certo, a centrocampo la Spal fatica tanto a far gioco.

RAO 6. Deve fare il terzino e si arrangia. Paradossalmente sbaglia cose quando è chiamato ad attaccare, anche se il geniale colpo di tacco sulla rete del 2-0 ne rivela tutta la qualità. E’ un 2006, eh…

ZILLI 8. Finalmente gioca dal 1’, e la piacevole conseguenza è una doppietta d’autore col mancino. Sceglie la giornata migliore per regalare i tre punti alla Spal, e non c’è molto da aggiungere. Allenato e "rifinito", in categoria ha tutto per essere importante.

ANTENUCCI 6. Non entra negli episodi decisivi stavolta, ma dà l’esempio come nessun altro battagliando come un ragazzino su ogni pallone.

EDERA 6. Rileva Rao acciaccato e fa in pratica il terzino, senza danni.

PETROVIC 6. Dà una mano entrando quando la Spal ormai si difende solo.

BREIT 6,5. Bravo nella difesa a tre, anche quando va in fascia. RABBI 6. Vedi Petrovic.

COLLODEL 6. Tra errori, si batte con generosità.

GALIPO’ 5,5. Primo tempo molto impreciso.

DI CARLO 7. Formazione giusta, squadra finalmente concreta.

Mauro Malaguti