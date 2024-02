Le pagelle. Maistro e Bruscagin non la prendono mai, bene Carraro

GALEOTTI 6. Sul gol sembra un po’ annaspare sull’autorete, anche se in controtempo con Valentini davanti l’intervento non era facile. Ma nel finale salva il punto su Petrelli.

GHIRINGHELLI 6. Deve soffrire, ma il salvataggio su Condello a porta spalancata nel finale è miracoloso e vale un punto.

PEDA 6. Al rientro fa il suo dovere. Ma va ancora in squalifica per un giallo un po’ così.

VALENTINI 6. Individualmente fa benino e vince molti duelli, anche se in area spesso si balla sulle palle che entrano dalle fasce. Sfortunato a centrare Carraro sull’autorete.

BRUSCAGIN 5. Che Eleuteri è il più forte della Fermana si sapeva, e lui non lo prende mai, spesso battuto in velocità pura. Almeno lotta e non si arrende, ma a sinistra il "buco" rimane.

MAISTRO 5. Al rientro dal 1’ sbaglia tutto o quasi, che siano tiri, dribbling o lanci. Esce dopo meno di un’ora.

BUCHEL 6. Tiene lo scettro alla grande nei primi 20’ targati Spal, poi sparisce un po’ dal campo e si rivede nella ripresa. CARRARO 6,5. Fa anche meglio del collega per intercetti, contrasti e rilanci. Il bel momento continua. Sull’autorete è del tutto incolpevole.

DALMONTE 6,5. Segna il suo secondo gol su bello scambio con Antenucci, e fin da principio è il più fervido di iniziative.

ZILLI 5. In ombra, sia sulle palle alte che nelle giocate a terra. ANTENUCCI 6. La sponda che lancia Dalmonte al gol vale il biglietto. Prima aveva combinato pochino ma non si era tirato indietro al momento di soffrire. PETROVIC 6. Impatto sulla gara migliore rispetto a Zilli, con un bel movimento a lasciare l’area libera a Dalmonte sul gol e due buone palle in profondità per Rabbi.

EDERA 5. Non aggiunge nulla, perdendo quasi tutti i palloni. RABBI 5,5. Lanciato due volte in profondità da Petrovic, non trova lo spunto. Perde a centrocampo l’ultima palla che poi consegna il corner della staffa alla Fermana.

CONTILIANO 6. Dà il suo contributo nel finale.

RAO 6. Un quarto d’ora molto buono in attacco e dietro.

GIGLIOTTI 6,5. Direzione attenta senza grossi errori.

DI CARLO 6. Sceglie Maistro ricavandone poco: i cambi qualcosina danno. Sensazione? Che la Spal che notoriamente soffre le partite "sporche" con lui le patisca uguale, ma le combatta di più.