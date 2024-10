Le pagelle. Melgrati male in uscita, Karlsson lotta ma ne azzecca poche

MELGRATI 5,5. Tra i pali è bravo e prende quel che deve prendere. Ma sul gol conferma l’idiosincrasia alle uscite, anche se su Brosco ci sono già Karlsson e Nador.

BRUSCAGIN 6. Piede sporchissimo, ma da centrale in marcatura è molto efficace.

NADOR 5,5. Non fosse per il gol, sarebbe il miglior spallino in campo, anche nel vecchio ruolo di difensore e con zero preavviso per lo stop ad Arena. Ma sul corner fatale si fa beffare.

SOTTINI 6. La sua meno peggiore: con una Spal più coperta sventa diversi pericoli aerei. Va protetto.

CALAPAI 5,5. Alterna qualcosa di buono come il sinistro che manda Awua a tu per tu con Plizzari, a incertezze impensabili. ZAMMARINI 6. La sua prestazione più convincente, al netto dell’errore che manda al tiro il Pescara al 1’. Nel finale trova la porta ma Plizzari è bravo.

BUCHEL 5. Il Pescara in mezzo è dinamico e lui molto meno. Più copertura che una regia a sprazzi.

AWUA 6. Non sarà bello ma il suo lo fa sempre, rincorrendo e sradicando palloni. A fine primo tempo per poco non va in porta. MIGNANELLI 5,5. Come Calapai: cose buone e altre meno. L’avvio è brillante, ma si spegne presto.

KARLSSON 4,5. Non si può dire che non lotti e tra due centrali molto duri prende botte a iosa. Ma ne azzecca pochissime, anche di testa, e sul gol Brosco lo sovrasta. Prima aveva mandato a rete Rao in avvio.

RAO 6. Due tiri in porta nei primi 15’ e qualche piccola giocata preziosa alternata a scelte meno felici.

D’ORAZIO 6. Entra e subito impegna Plizzari nella parata più difficile, potendo rientrare sul destro perché era partito da sinistra.

ANTENUCCI 5,5. Tenta il tiro al 95’ ma non trova la porta. Può fare poco.

RADREZZA ng.

BIDAOUI ng. Ancora non ha più di 15’ alla decima giornata? D’ANGELO 5,5. Poco convincente in troppe occasioni.

DOSSENA 5. Fa la formazione che tutti avrebbero fatto. Gol a parte, la squadra interpreta la partita sporca che si poteva immaginare, ma non basta per lo 0-0. Un altro gol da corner e un altro infortunio nel riscaldamento: preparazione da aggiustare?

Mauro Malaguti