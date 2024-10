Le pagelle. Melgrati sorpreso sulla seconda rete, che fatica Calapai...

MELGRATI 5,5. Primo tempo da spettatore. Ripresa in cui nulla può sul primo gol e appare invece decisamente sorpreso sul secondo. Poco prima però aveva effettuato un fenomenale doppio intervento.

BRUSCAGIN 6. Positivo, tiene bene la marcatura e nel finale procaccia con grande spunto al 95’ la palla del 2-2 per la sfortunata traversa di Rao.

NADOR 5,5. A lungo fa bene, ma ogni tanto infila una sciocchezza che gli sporca la pagella. Ammonito presto, perde la palla che causa il primo gol. SOTTINI 5,5. Non convincente fino in fondo, ma decisamente meno in imbarazzo col 3-5-2. Quasi segna il 2-2 su corner.

CALAPAI 5. Fatica su Coccia e in avanti si fa notare per un solo traversone.

AWUA 5,5. Corre assai ma è meno prezioso del solito e forse poteva farsi trovare più pronto a chiudere il tiro di Renzi.

BUCHEL 5,5. Pagella difficile tra alti e bassi. Caldi il lancio per Mignanelli sul gol, la centralità nel gioco e una buona pressione nei recuperi in non possesso. Fredde: il tiraccio sullo schema dal corner iniziale e troppa imprecisione in appoggi facili.

ZAMMARINI 6. Finalmente qualche inserimento! Suo il tiro per il gol di Karlsson e un’altra occasione da cross sottoporta nel primo tempo. Manca l’ultimo tocco sulla traversa di Rao.

MIGNANELLI 6,5. Il migliore spallino senza meno. Ce n’è bisogno, di un Mignanelli formato prime partite.

KARLSSON 6. Sufficienza di incoraggiamento dettata essenzialmente dal gol che lo sblocca, ma ci si aspetta di più.

RAO 6. Buon primo tempo, lunga pausa quando la Spal smette di cercarlo, poi si rivede nel finale con la sfortunatissima traversa.

RADREZZA 6. Entra nel momento difficile, poi orchestra benino il finale.

ANTENUCCI 5,5. La squadra gli dà poche occasioni per mettersi in mostra e può solo ripulire qualche pallone.

D’ORAZIO 5,5. Anche un paio di spunti, ma per una calda ne ha sempre due fredde.

BIDAUOI ng. Entra all’87’. Più si allena, meno minuti gioca…

COLANINNO 6,5. Bravo, il livello della C si è alzato. Per ora…

DOSSENA 5,5. Che dire? La squadra ora è più sensata, le ultime due prove non sono state malvagie, eppure si continua a perdere. Deve dare il coraggio che manca, e che non significa dissennatezza tattica.

Mauro Malaguti