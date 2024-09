Le pagelle. Mignanelli a sinistra è una certezza, Radrezza si riscatta

MELGRATI 6,5. Dopo la serata con la Lucchese si è subito ripreso. Non impegnatissimo ma sempre attento, ha sventato su Parravicini e Brugognone due grosse insidie.

CALAPAI 6. Spesso in avanti sulla catena di destra, ha fatto la sua parte anche se i cross non sono stati felicissimi. All’intervallo ha lasciato, forse acciaccato.

ARENA 6. Bene nell’accorciare in avanti sull’avversario e mordere come Dossena vuole, meno di testa dove due giganti come lui e Sottini dovrebbero dominare.

SOTTINI 6. Vedi sopra, e così riscatta l’infelice debutto premiando Dossena che ha voluto credere ancora in lui.

MIGNANELLI 7. Non sono solo i tre anni di Tripaldelli a farlo sembrare il nuovo Cabrini. E’ una iradiddio, crossa bene bene, e col rientro Karlsson troverà più facilmente una testa amica.

ZAMMARINI 5,5. Serata poco felice, con troppe palle perse, tra cui quella poi seguita dal fallo che porterà all’1-1 del Sestri. RADREZZA 7. Forse gioca un filo più vicino alla linea difensiva, il che non gli impedisce di andare in gol. La sua partita è decisamente buona a prescindere dalla rete. Se di testa se la cavasse, farebbe addirittura doppietta a un metro da Anacoura. Finalmente detta bene i tempi, poi chiude da mezz’ala.

EL KADDOURI 5,5. Alla seconda un passo indietro, dovuto a una forma fisica ancora non ottimale. Però fa valere fisico e mestiere dando istruzioni.

D’ORAZIO 6,5. Anche per lui la miglior gara stagionale. Oltre a tenere in campo in qualche modo la palla da cui nasce il gol di Antenucci, mette buoni cross. ANTENUCCI 7. Tre partite per Karlsson e tre gol. Mai così in forma dal suo rientro a Ferrara.

RAO 7. Gran gol che chiude la partita, e sull’1-1 il salvataggio di testa difensivo su Oneto che ne vale un altro. Piace quando fa catena di sinistra con Mignanelli, meno quando entra nel campo. Ma è un 2006…

BRUSCAGIN 6. Buon secondo tempo.

BUCHEL 6. Visto che resta, tanto vale utilizzarlo, perché il giocatore c’è. Entra al 64’ e va in regia.

DOSSENA 6,5. Questa volta la sua Spal risponde nel gioco e finalmente concede meno. Insiste su Sottini e ne ha soddisfazione.

DI LORETO 5,5. Arbitro un po’ confuso.

Mauro Malaguti