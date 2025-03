Le pagelle. Pomeriggio nero per Mignanelli, Haoudi ritarda la manovra

MENEGHETTI 5,5. Sul gol è in controtempo: forse mal piazzato, resta immobile come già a Pineto. Nel finale evita la sconfitta, anche se poi si scopre che Noce calcia in offside. 4 a Galeotti, per inciso: non si lascia la porta per bisticciare con un ragazzino.

CALAPAI 6. Meglio di altre volte, anche se ogni tanto pasticcia.

BRUSCAGIN 5,5. Un pateracchio con Mignanelli per poco non costa il gol.

NADOR 5,5. Nel finale rischia il rosso per evitare un gol, ma è il 93’ ed è meglio che perdere. Meno male di altre volte, anche se la paura genera errori.

MIGNANELLI 4,5. Pomeriggio sbagliato. Si fa battere dal lungo Franzolini sul gol e crossa malaccio.

D’ORAZIO 5. Torna mezz’ala a tre ma gira a vuoto. Si fa rintuzzare un contropiede.

RADREZZA 6,5. Ancora tra i migliori per continuità in regìa e anche per "tigna".

HAOUDI 4,5. Molto male. Lento, ritarda il gioco, non contrasta ed esce al 45’.

PARIGINI 5. Si divora un gol e sbaglia il controllo per una seconda occasione davanti al bravo Perucchini. La rete per lui rimane frutto proibito.

ANTENUCCI 5,5. Nel primo tempo fa anche troppo per il 9 che non è, spedendo in porta D’Orazio e poi Parigini. Nella ripresa dà la carica col primo tiro e però nel finale si mangia il gol della vittoria.

RAO 5. Mai uno spunto degno della sua qualità.

KARLSSON ng. Entra al 46’ per cassare finalmente quel 4-3-3 e affiancare una torre ad Antenucci, ma si fa male subito e deve lasciare a Molina.

MOLINA 7. Lo rileva, segna l’1-1 e lavora bene lottando su diversi palloni.

EL KADDOURI 6,5. Finalmente quando entra distilla giocate di qualità. Può servire, se si andrà ai playout.

SPINI 5. Nessuno spunto degno di nota.

BALDINI 5. Quel 4-3-3 non funziona. Regala un tempo al Legnago, non è solo la paura la causa di quei 45’ spenti.

IACOBELLIS 5. Male, nel finale si perde e fa un errore grave per parte su Parigini e Nador.

Mauro Malaguti