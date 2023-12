Le pagelle. Serata difficile per Rao e Tripaldelli, Maistro fa due assist

ALFONSO 6. In pratica non ha avuto grande lavoro da svolgere: su una uscita non proprio ineccepibile l’unico intervento vero. Ma è Natale, e bisogna essere buoni con tutti.

FIORDALISO 6. Prestazione discreta, anche se con qualche difficoltà difensiva su Montebugnoli. Meritava il gol sul bolide respinto da Rinaldi.

PEDA 6. Serata tranquilla, in cui all’Olbia viene lasciata solo una occasione di testa di Ragatzu per l’1-1.

BASSOLI 7. Segna un gol pesantissimo da corner, ma sarebbe stato il migliore in campo anche senza quello. Lui sì che è aggressivo nell’accorciare in avanti e mordere l’attaccante.

TRIPALDELLI 5,5. In avvio mette i due cross migliori del suo intero campionato. Poi si incasina e quando si ubriaca da solo viene beccato.

CONTILIANO 6. Rientra dopo un lungo periodo ai box e tien botta fin quasi in fondo esprimendosi con la consueta dedizione.

CARRARO 6. Fa regia con più assiduità e meno errori del solito, anche se in velocità si fa rubare un paio di palloni.

BERTINI 6. In palleggio è bravino e quando la Spal fa la partita dà una mano. Su punizione sfiora il gol. Sconta sempre un gap fisico nei duelli.

RAO 5,5. Fa un gran lavoro senza risparmiarsi, ma la serata non è molto felice. Sbaglia diverse scelte, e stranamente anche più di una situazione tecnica.

RABBI 6,5. Generosissimo come sempre, e nella serata anche fastidioso per la retroguardia ospite. Quando ha due metri per andare in velocità trova strappi importanti, anche se i piedi non sono sempre felici.

MAISTRO 6. Schierato attaccante che parte da sinistra, non trova una partita di particolari spunti in movimento. Però i due gol partono dal suo piede e sono assist su altrettanti piazzati. COLLODEL 6. Subentra con un bell’anticipo e dà una mano.

VALENTINI 6,5. Entra e segna. E’ marcatore scelto della Spal con Peda, Antenucci e Bertini, e solo Mirco è una punta...

ANTENUCCI 6. Applaudito all’ingresso, contribuisce al successo.

COLUCCI 6. Seconda vittoria personale, oltre all’1-0 nella mezz’ora con la Lucchese. La Spal conferma una ritrovata solidità difensiva, e per costruire si parte sempre dalle fondamenta. Mette un po’ paura il passaggio a 5-3-2 mentre l’Olbia spinge, ma non si abbassa più di tanto.

Mauro Malaguti