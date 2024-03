Le pagelle. Siligardi torna e fa la differenza. Che doppietta Petrovic

GALEOTTI 6. La sfortuna che gli costa, incolpevole, il secondo autogol in un basilare scontro diretto viene risarcita dalla traversa che nega il 2-1 a Forte. Intuisce il rigore ma non ci può arrivare.

BRUSCAGIN 6. Essenziale, tranquillo e in 11 contro 10 anche poco sollecitato, fa bene al posto dell’influenzato Ghiringhelli.

PEDA 6. Autogol sfortunatissimo, senza problemi il resto.

VALENTINI 6. Ancora positivo anche se non troppo impegnato.

TRIPALDELLI 6. Ara la fascia sia in parità che in superiorità numerica e dopo mille tentativi firma l’assist per il 2-1 di Petrovic, ma gli manca sempre qualcosa per una pagella bella: vedi rigore, per fortuna provocato a babbo morto.

DALMONTE 6,5. Per quantità è anche da 7, mentre la qualità è ancora sotto la sufficienza, almeno per uno come lui che in categoria può essere decisivo. CARRARO 6. Senza Buchel un passo sotto, ma non negativo. Al 48’ ha sul sinistro la palla dell’1-1 ma ci va troppo morbido.

CONTILIANO 6. Lavora molto e prova anche due conclusioni. Sull’autorete è lì su Sandri ma non gli impedisce il tiro.

MAISTRO 7. La rimette in parità con una perla tutta personale che cambia la partita, toglie affanni e consente la rimonta. Vercelli dopo Pescara, per due trasferte vincenti.

ANTENUCCI 6,5. Ottima gara in rifinitura e di sponda. Provoca l’espulsione dell’altro... nonno Regini. Peccato solo che si mangi un gol al 46’.

RABBI 4,5. Conferma il suo difficile rapporto sia col gol che con la coppia di piccoli con Ante7. Se ne divora due incredibili, uno dopo trenta secondi, e buon per lui che la Spal vince lo stesso.

RAO 6. Bene, immette vivacità nel finale.

ZILLI 6. Lotta e trova l’assist del 3-1 dopo qualche persa.

PETROVIC 8. Si aspettavano i suoi gol e in 20’ infila la doppietta che può far svoltare il campionato della Spal. Al prossimo gol, dopo i 7 di Trento, andrà in doppia cifra.

SILIGARDI 7. Il tranciante che smarca Tripaldelli all’assist del 2-1 e il servizio per Zilli, che manda in rete Petrovic per il 3-1, sono le più belle giocate tecniche della partita. E’ tornato, e la Spal ne beneficerà.

BUCHEL 5,5. Quarto giallo in poche gare, ed è diffida. Non era al meglio e Di Carlo lo risparmia per le due casalinghe.

DI CARLO 6. Per risultati e anche per dominio del campo ben prima della superiorità numerica, perfetto: la Spal esce dalla zona playout per la prima volta dopo un intero girone. Sbaglia però la coppia iniziale d’attacco: Antenucci-Rabbi non ha mai funzionato. Mai più...

MILONE 5,5. Severo il rosso a Regini, per il resto sarebbe senza macchia.