Le pagelle. Sottini e Arena da dimenticare, male anche Mignanelli

MELGRATI 6. L’unico a livelli di sufficienza. Ritarda la capitolazione con due grandi parate, una delle quali per rimediare a una propria incertezza, e almeno fino al quarto gol quel che può parare lo para.

CALAPAI 5. Mezz’ora buona, in costante sovrapposizione a D’Orazio rispetto al quale crossa meglio. Poi si inabissa con gli altri.

ARENA 4,5. Lotta, cerca il gol ed è l’ultimo ad arrendersi, ma non basta. Bevuto in velocità sullo 0-2.

SOTTINI 4. Bassoli si fa male in riscaldamento e addio. Chissà cosa hanno visto in questo colosso che si oppone da ballerina sui primi due gol: il secondo poi… Nè imposta meglio.

MIGNANELLI 5. Anche il terzino ammirato nelle prime partite non è più lui, è timido, sale poco e non incide.

AWUA 6. Il solo vero incontrista in campo: fino a che ne ha è un ragno e attacca tutti, poi cala, ma è un errore toglierlo.

ZAMMARINI 5. Subito ammonito, scala in ritardo sul primo gol e poi va in calando.

D’ORAZIO 5. Gran corsa e voglia di fare, risultati purtroppo inversamente proporzionali. Sbaglia ogni e qualsiasi cross. ANTENUCCI 5,5. Inizia benissimo da regista offensivo dietro a Karlsson offrendogli un grande assist non sfruttato bene. Poi fa quel che può, pochino.

RAO 5. Impalpabile e fuori partita. Il suo momento più difficile. KARLSSON 4,5. Spreca l’assist di Antenucci e nel secondo tempo non sfrutta altre due possibilità. Fisicamente meglio, ma male in lunetta.

RADREZZA 5. Rileva Awua ed è puro spettatore su tre gol al passivo.

CAMELIO ng. Se non altro debutta, ma in che situazione...

BIDAOUI ng.

DOSSENA 4. Il 4-2-3-1 è presuntuoso perchè ignora le miserie difensive della sua squadra e la espone alla batosta. E Awua unico incontrista non andava tolto mai, per Radrezza poi. Non c’era Nador? Ora si spera che prenda atto e cerchi la salvezza punto su punto con altri equilibri. Hai voglia di reclamare positività: come si fa fino a che la Spal è questa?

BOZZETTO 6. Ci sarebbe un mani dubbio sulla respinta su Karlsson sulla linea. Per il resto è bravo.

Mauro Malaguti