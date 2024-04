Le pagelle. Valentini difensore-bomber, per il futuro va riscattato Zilli

GALEOTTI 6. Un intervento dopo 100 secondi, poi resta a guardare sotto la pioggia.

GHIRINGHELLI 6,5. Ottima prova, con un paio di interventi risolutivi. Deve lasciare dopo una botta.

PEDA 6,5. Rientra duellando di forza con Gambale e vince quel confronto molto muscolare.

VALENTINI 7. Ormai è bomber, e in effetti dopo Antenucci è il tiratore scelto della Spal con 4 gol. Lo aveva sfiorato già nel primo tempo, il gol. Molto bene anche dietro.

TRIPALDELLI 6. Nei cross non è felice, ma nella ripresa contribuisce con energia al bel finale. EDERA 6,5. Più attivo e preciso del solito. Buone giocate, e stavolta difende anche.

NADOR 6. Energico nel primo tempo in cui la Spal non incanta, meno appariscente quando salgono in cattedra i "tenori". BUCHEL 6. Primo tempo un po’ così, poi trova meglio la misura. Sfiora un gol straordinario su schema da corner.

DALMONTE 6. Per 45’ è insolitamente impreciso e sbaglia quasi tutte le proposte. Altra musica nella ripresa, con un prezioso salvataggio difensivo sullo 0-0, anche. Generosità sempre impagabile. Tra le pietre di ripartenza il prossimo anno.

PETROVIC 5,5. Più nel vivo del solito, ma ancora non del tutto soddisfacente, a dispetto di un assist in tunnel.

ZILLI 7. Gol da centravanti vero, il terzo dopo la doppietta al Gubbio. Fa bene anche prima. Da riscattare assolutamente, sarebbe un pezzo da cui ricominciare.

FIORDALISO 6. Fornisce a Zilli il cross del gol.

MAISTRO 6. Subentra un po’ così, poi in pochi secondi impegna Tonti in corner su punizione e crossa dalla bandierina per il 2-0 di Valentini.

SILIGARDI ng. Di Carlo gli fa salutare il pubblico nel finale.

RABBI ng. Entra all’86’.

CERBASI 6,5. Lascia molto correre, ma con coerenza. Capace. DI CARLO 7. Bisognerà pur riconoscere che il buon Mimmo da quando è tornato ha dato un assetto e uno spirito alla Spal, raccogliendo con l’aiuto dei rinforzi di gennaio e coi rientri di alcuni grandi infortunati 25 punti in 13 partite. A tratti, come nella ripresa di ieri, la sua Spal ha sfoderato gioco e gol, e nelle ultime giornate ha anche chiuso la porta. La salvezza porta forte la sua firma.

Mauro Malaguti