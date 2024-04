Le pagelle. Valentini spiana la strada col gol, inizio da incubo per Saiani

GALEOTTI 6. Nessuna parata clamorosa, ma tanta sicurezza in ogni frangente dopo esser partito in ritardo sul palo di Petermann. Sul gol fa quel che deve fare e non ha colpe.

GHIRINGHELLI 6. Non soffre troppo Di Mario.

VALENTINI 7. Il suo gol accende la Spal spianandole la strada, anche se l’aiuto di Di Lucia è grande. Solito leone in mezzo.

FIORDALISO 6,5. Sbaglia ad andare a raddoppiare Valentini scoprendo il centroarea sul gol di Zappella. Ma ha il merito di riprendersi e nel secondo tempo avvia l’azione del 2-1 con anticipo e palla per Edera, e nella sua area sventa due pericoli enormi. Nel 5-3-2 finale fa il terzino sinistro.

SAIANI 5,5. Primo tempo da incubo col grande errore sul gol (da fallo laterale)! Quando si sta riprendendo nella ripresa, deve uscire.

EDERA 6,5. Bene, finalmente bene. Conquista il corner del primo gol e serve Petrovic per il secondo dopo bella sgroppata. E’ il meno peggiore degli avanti anche nel brutto inizio di partita. NADOR 6. Difficile giocare lì in mezzo a due mediani senza regista. Si sbatte con la fisicità che gli si conosce ed è sufficiente. CONTILIANO 6,5. Meglio del compagno di reparto, dà l’anima e nel primo tempo è tra i pochi a salvarsi. Ripresa di gran sacrificio, ma col cuore a tinte biancazzurre è più facile.

DALMONTE 6. Attore non protagonista per una volta, fa la sua parte comunque con sobrietà. Comincia esterno, chiude seconda punta.

RABBI 5. Costretto in campo dai problemi fisici di Zilli e Antenucci combina pochino.

PETROVIC 6,5. Segna quello che probabilmente sarà il gol salvezza dopo la doppietta al Sestri. Ma prima, poco o niente. Le liguri gli dicono bene. E’ a 10, 3 a Trento e 4 alla Spal.?

RAO 6.5. Ottimo spezzone con slalom e tiro di poco alto e grande sostegno in ripiegamento. ZILLI 6,5. Di egregio aiuto difensivo subentrando sul 2-1 causa acciacchi. Per poco non fa assist per il terzo gol al 91’.

PEDA 6. Torna in campo da centrale e aiuta ad alzare il muro. BUCHEL 6. Dà densità in mezzo.

COLLODEL 6. Suo il solo tiro della Spal nello specchio oltre ai due gol, al 92’.

GRASSO 6,5. Attento.

DI CARLO 7. Ipoteca la salvezza con mezza squadra titolare fuori, e dal suo ritorno la Spal viaggia come un treno.

Mauro Malaguti