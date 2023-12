Le prossime gare. Col Cesena al Mazza di domenica sera

Dopo la gara in programma oggi con l’Olbia, il campionato si fermerà due settimane per la sosta invernale. La Lega serie C ieri però ha comunicato i giorni e gli orari delle successive otto giornate, dalla seconda alla nona di ritorno. Ecco il percorso della Spal: Vis Pesaro-Spal (sabato 6 gennaio alle 16,15), Spal-Cesena (domenica 14 gennaio alle 20,45), Perugia-Spal (domenica 21 gennaio alle 16,15), Spal-Juventus Next Generation (domenica 28 gennaio alle 18,30), Lucchese-Spal (ventiquattresima giornata, domenica 4 febbraio alle 18,30), Spal-Recanatese (venticinquesima giornata, venerdì 9 febbraio alle 20,45), Pescara-Spal (ventiseiesima giornata, martedì 13 febbraio alle 20,45), Fermana-Spal (ventisettesima giornata, domenica 18 febbraio alle 14), Spal-Arezzo (ventottesima giornata, venerdì 23 febbraio alle 20,45).