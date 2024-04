Le rivali dei biancazzurri. Fermana e Olbia subito in campo

Anche in serie C, soltanto le gare delle ultime due giornate saranno disputate in contemporanea. Se non altro, il prossimo turno si disputerà quasi interamente di domenica, per poi concludersi con due posticipi in programma lunedì sera. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, le prime a scendere in campo saranno le ultime della classe: domenica alle 14 infatti si giocheranno Fermana-Lucchese e Olbia-Pescara, con la Spal che guarda con attenzione soprattutto al match in programma nelle Marche.

L’altra partita chiave è in programma domenica alle 16,15, quindi in contemporanea a quella di Chiavari. Stiamo parlando di Ancona-Sestri Levante, con dorici obbligati a vincere per non sprofondare ulteriormente nei bassifondi della classifica. Domenica alle 20,45 la Vis Pesaro va a caccia di punti in casa col Perugia, mentre lunedì alle 20,45 la Recanatese è attesa al Manuzzi da un Cesena che non ha intenzione di fare sconti a nessuno nonostante la promozione già in cassaforte da un paio di settimane.

